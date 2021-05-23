«Вышла бы за бандита, но…» — кто помог Лолите начать сольную карьеру?

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Виктория Андреева
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За плечами у яркой звезды российского шоу-бизнеса пять браков, но об одной своей любви она всегда вспоминает особенно.

«Вышла бы за бандита, но…» — кто помог Лолите начать сольную карьеру?

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Певица Лолита Милявская никогда не стыдилась своей бурной личной жизни. Один из ее романов был глубоко пронизан и страстью, и трагедией. Ее кавалером был настоящий бандит.

«Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались», — вспоминала Милявская в эфире шоу «50 вопросов».

Певица отметила, что ее мало интересовал социальный статус нового кавалера. Она утверждала, что это был самый нежный и внимательный мужчина в ее жизни. Ухажер помог участнице кабаре-дуэта «Академия» начать сольный проект: всячески спонсировал любимую и даже у нее за спиной договаривался о концертах. 

Милявская не скрывает: она с удовольствием бы вышла замуж за бандита. Но к сожалению, его убили.

«Для меня это была большая трагедия, потому что я испытывала потребность в этой любви», — призналась Лолита.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Лолита в юном возрасте стала жертвой сексуальных домогательств.

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