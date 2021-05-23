Победителя «Евровидения» заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире шоу

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Виктория Андреева
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Давиду Дамиано пришлось оправдываться за нелепый инцидент.

Победителя «Евровидения» заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире шоу

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Участника группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение — 2021», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. На пресс-конференции по итогам состязания журналисты поинтересовались у Давида Дамиано, почему он какое-то время сидел, странно склонившись над столом.

«Я не могу не спросить вас об этом. Вы склонились над столом, словно что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин. Это так?» — обратился к музыканту корреспондент.

Дамиано признался, что был очень удивлен такому вопросу. Он пояснил, что никаких наркотиков с собой не приносил. Оказалось, его напарник Томас Раджи просто разбил бокал, и музыкант наклонился, чтобы посмотреть, никто ли не поранился.

«Я вообще не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята не говорите так, правда. Не было никакого кокаина», — подчеркнул артист.

Финал международного конкурса «Евровидение — 2021» прошел 22 мая в Роттердаме. Всего в состязании приняли участие 26 музыкантов, включая группы. По решению зрителей, победу одержала Måneskin, состоящая из четырех артистов: вокалиста Давида Дамиано, басистки Виктории Де Анжелис, барабанщика Итана Торкио и гитариста Томаса Раджи.

Второе и третье места заняли участники из Франции и Швейцарии соответственно. Россию в 2021 году представляла певица Manizha. Она исполнила композицию о жизни русских женщин Russian Woman и вошла в ТОП-10 лучших артистов, заняв девятое место.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие еще казусы произошли на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

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