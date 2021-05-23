«Так нельзя!» — почему Киркоров запретил дочке танцевать в составе «Тодеса»?

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Виктория Андреева
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Худрук коллектива Алла Духова рассказала о странностях в поведении артиста.

«Так нельзя!» — почему Киркоров запретил дочке танцевать в составе «Тодеса»?

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народный артист РФ Филипп Киркоров — очень требовательная персона. Он не дает второго шанса проявить себя никому. Даже собственным детям. Именно по этой причине дочь исполнителя Алла-Виктория, вероятнее всего, никогда не сможет стать танцовщицей. Такое мнение выразила знаменитый хореограф Алла Духова.

В интервью Лере Кудрявцевой худрук танцевального коллектива «Тодес» рассказала о странном инциденте с Киркоровым. Женщина вспомнила, как однажды артист привел к ней заниматься маленькую наследницу. В то время первые «па» как раз осваивали дети других знаменитостей — Жасмин, Ани Лорак, Александра Реввы и прочих.

Филипп Бедросович поводил дочку на занятия буквально несколько недель. Потом задал один вопрос и понял, что дорогой Алле-Виктории не место в танцовщицах.

«Они рано ушли. Филипп пришел как-то на репетицию: „Аллюся, скажи, способная она или нет?“. Посмотрел, прошел месяц или два (с начала занятий — Прим.ред.): „Что-то эта девочка лучше делает“. Я говорю: „Филь, так нельзя, она же только начала“. У него такие завышенные требования, решил развивать в другом направлении», — цитирует Духову Teleprogramma.pro.

Впрочем, в беседе с Кудрявцевой хореограф призналась, что будет очень рада, если Киркоров вновь приведет к ней малышку. По словам Аллы Духовой, Алла-Виктория действительно талантливая.

ТАСС / Джавахадзе Зураб

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров думает об ухажерах собственной дочери.

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