Семья актрисы Татьяны Васильевой оказалась в центре тропического шторма вместо долгожданного отдыха стоимостью в миллион рублей на солнечных Мальдивах. И все — по вине турагентсва, где скрыли, что на островах в Индийском океане сейчас сезон дождей.

Об этом народная артистка РФ рассказала в новом выпуске передачи «Ты не поверишь!». Звездная бабушка оплатила отдых сыну Филиппу, невестке Марии и внучке Мирре, чтобы поправить девочке здоровье.

«Она сидела всю зиму в соплях и кашле, решили вывезти на солнце. Мне было ничего не жалко, потому что это здоровье ребенка. Был бы у меня миллиард — я бы миллиард отдала, наверное. Она там начала опять кашлять, потому что эти бури, бесконечные сырость, влажность, негде согреться», — посетовала Васильева.

Актриса признала, что им с семьей следовало самим проверить в интернете прогноз погоды на Мальдивах в мае. А они доверились туроператорам.

«Но нельзя этим пользоваться. И потом — они видят, что ребенок, они могли предупредить, что это не сезон, что будут идти дожди, что будет шторм, что к океану не подойти. Там есть эти огромные скаты, которые собираются у самого берега».

К тому же, обещанное «все включено» оказалось совсем не того качества, к которому привыкли близкие Васильевой. Актриса предположила, что рядом есть «другие» острова для «особенных» людей, но ее детям даже после жалоб компенсации не предложили. Тем более, что в соседнем бунгало оказалась зараженная коронавирусом семья.

«Но я не знаю тогда, сколько надо заплатить. Сколько? Когда они нажрутся, эти агентства? Почему, как это случилось? Ведь их проверили десять раз, что у них нет ковида, что они с прививками, что они опасности не представляют. Я только надеюсь, что прививки их защитят от этого, потому что там много людей из Индии», - возмутилась звезда в интервью с журналистами.

Она пыталась давить на агентство и призывала хотя бы вернуть семью с испорченного отдыха домой, в Москву. Но за это потребовали доплатить 154 тысячи рублей — за новые авиабилеты.

«Конечно, кто я им, Господи, какая-то народная артистка. Там, наверное, отдыхают какие-то серьезные люди…» - иронично резюмировала звезда.

Впрочем, после ознакомления с личной страницей Марии Васильевой (невестка Татьяны Васильевой — Прим. ред.) в Instagram оказалось, что все не так уж ужасно. Погода наладилась, семья наслаждается отдыхом, купанием в океане — правда, по собственной неосмотрительности успела обгореть на солнце.

«Ну что же, разворошили мы улей, — написала Мария. - От туроператоров (турагентов или как правильно они называются? Если что, приношу извинения, не разбираюсь в вашей профессиональной терминологии) — куча оскорблений и издевательств. И мне смешно стало. Мы-то ладно, и дожди переживем, и как-то себе настроение поднимем, а как вы, дорогие туроператоры, мечущие свое ехидство в своих же клиентов, спите ночью? Удобная позиция: „Сам дурак“, „Сами виноваты“. Бог вам судья!»

Instagram @bolonkina_vasileva

В комментариях к другой публикации Марию попросили оценить отдых на Мальдивах.

«Отдых для всех разный, у всех разные цели. Мы бы с ребенком лучше выбрали другое направление», — написала она в ответ.

Instagram @bolonkina_vasileva

Зрители «Ты не поверишь!» сочувствием к звездному семейству не прониклись. Особенно потому, что за великовозрастного сына (Филиппу Васильеву — 42 года — Прим. ред.) до сих пор платит его мать.

«Чем старше дети Васильевой, тем беспомощней они становятся»;

«И как же они будут жить, когда мамки-кормилицы не станет, кто же им тогда путевки на Мальдивы покупать будет»;

«Великовозрастный сыночек Васильевой не додумался заглянуть в интернет, посмотреть климат на Мальдивах?» — написали они в комментариях на YouTube.

Помимо внучки Мирры у Татьяны Васильевой также есть два старших внука от первого брака сына — Иван и Григорий. Чтобы видеться с ними, артистке пришлось купить им квартиры в центре Москвы. По ее словам, таково было требование ее экс-невестки. Также у актрисы есть 35-летняя дочь Елизавета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева рассказала о признании Прокловой в пережитом секс-насилии.