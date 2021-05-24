Ни шагу из дома! Какими жуткими последствиями может обернуться «кровавая луна»?

Жизнь землян может очень круто измениться. В скором времени произойдет эпохальное событие, отголоски которого будут ощущаться больше 18 лет. О том, как подготовиться к сложному периоду и почему на этой неделе лучше вовсе не выходить из дома, рассказала ведущий астролог Алена Никольская.

Осторожность во всем

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт отметила, что один из самых сложных дней в 2021 году — 26 мая. В эти сутки ожидаются лунное затмение, полнолуние, а также суперлуние. Последнее событие ввиду особенностей получило устрашающее название «кровавая Луна».

По словам Никольской, в этот день все пространство будет пронизано напряженностью. Люди с нестабильной психикой рискуют оказаться в сложных ситуациях, последствия которых исправить будет почти невозможно. Те, кто хоть как-то может контролировать свои эмоции, также могут попасть впросак. Возрастут риски ДТП, аварий на предприятиях и обострения тяжелых хронических заболеваний.

«Затмение, полнолуние и суперлуние доставят много хлопот. Будьте внимательны и аккуратны. Если в последнее время вы с кем-то ругались или кто-то по отношению к вам был довольно агрессивен или несправедлив, в этот период вы точно увидите, как будет развиваться эта ситуация», — подчеркнула астролог.

Алена Никольская заметила, что отголоски событий, произошедших 26 мая, действительно будут ощущаться долго. А все потому, что таков закон природы: на то положение в пространстве, которое сейчас занимают планеты, они смогут вернуться лишь спустя 18 лет и шесть месяцев. Именно поэтому исправить то, что напортачили, можно будет только спустя долгий период.

Только спокойствие

Астролог пояснила, что на сложностях 26 мая дело не заканчивается. Людям стоит быть максимально осторожными вплоть до 10 июня — именно столько будет длиться коридор затмений.

«Ближайшее лунное затмение происходит по оси Близнецы-Стрелец. В этот период вам придется пересматривать отношения с другими людьми и духовные ориентиры», — сказала Никольская.

Чтобы максимально снизить риски негативного влияния коридора затмений, важно как можно больше времени проводить дома — в пространстве, энергия которого может защитить человека. Кроме того, следует отказаться от проведения операций.

Астролог заметила, что нередко люди будут чувствовать апатию и даже могут склоняться к мыслям о суициде, но их важно гнать от себя. Скоро коридор затмений кончится, и можно будет вздохнуть с облегчением.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое послание несет суперлуние 26 мая для разных знаков зодиака.