Маленькая жизнь: какое послание несет суперлуние 26 мая для всех знаков зодиака?
Астролог Алексей Фандеев рассказал, как вести себя в этот день всем представителям зодиакального круга.
Фото, видео: Depositphotos / SergeyNivens; 5-tv.ru
26 мая случится суперлуние — Луна подойдет на максимально близкое расстояние к Земле. Это ознаменует окончательный приход лета, не зря же это явление даже носит название майского, цветущего.
Как себя вести в эти дни разным знакам зодиака, рассказал в беседе с 5-tv.ru астролог Алексей Фандеев.
Знаки Огня
Стрельцы
Так как полнолуние будет проходит в знаке Стрельца, именно представители этого знака ощутят его влияние больше другие.
«Полная луна — значит, что пришло время быть и отдавать. Поэтому, Стрельцы, для вас наступило время быть учителем и экспертом для других Напишите книгу, создайте онлайн-курс, вы готовы открыть себя миру».
Овны
Овнов в это время будет преследовать желание заняться творчеством или устройством личной жизни. Поэтому летом серьезно возрастет шанс влюбиться, встретить новых друзей или начать делать что-то новое.
«Если вы готовы творить, то это лето будет ждать вас. Ведь Овен — знак всего нового, и новое уже стучится в ваши двери».
Львы
Энергия знака Льва будет плавно перетекать в энергию партнерства. Поэтому представителям этого знака следует научиться говорить людям «да», соглашаться делать новое, брать на себя ответственность, помогать окружающим.
«Этим летом постарайтесь светить для своих близких и родных, они ждут этого».
Знаки Воздуха
Близнецы
Наступило время, когда Близнецам нужно будет проявить лидерские качества, проявить свое эго — как способ получить все и сейчас.
«Составьте план, что вы хотите получить от жизни», — посоветовал Фандеев.
Весы
Весам нужно больше путешествовать, пробовать нового и вообще брать от жизни все. Нужно просто наслаждаться жизнью и ничего не оценивать.
«В последние годы Весы на хайпе, ваше окружение — это ваше зеркало, ваше отражение. Вас везде ждут, везде вам рады».
Водолеи
А вот для Водолеев пришла пора заняться рутиной. Нужно просто взять себя в руки, сделать все неприятные «взрослые» дела и покончить с этим.
«Не откладывайте это на потом, чтобы наслаждаться жизнью, поймите, что жизнь она в мелочах. На них и сосредоточьтесь».
Знаки Воды
Скорпионы
Скорпионам стоит меньше говорить о планах на будущее, а свободное время посвятить духовным практикам — йоге или медитации.
«Чем меньше будете озвучивать планы, тем больше вероятность, что у вас обязательно все получится», — уверен астролог.
Раки
Раки, давно мечтавшие встретить новую любовь, завести друзей или начать собственное дело, смогут все это получить после суперлуния. Изменения совсем близко, буквально за углом.
«Смело идите в путь знакомьтесь с новыми людьми и не бойтесь показать свой юмор, щедрую душу и открытость».
Рыбы
Юпитер некоторое время будет находиться в Рыбах. Так что всем, кто хотел выйти замуж, завести ребенка или добиться успеха, летом это с легкостью удастся.
«Но бойтесь своих желаний — они могут сбываться. Так что пришло время исполнять самые сокровенные мечты. В отличие от Водолеев, не бойтесь мечтать», — рассказал Фандеев.
Знаки Земли
Козероги
Планета Плутон у Козерогов будет находиться в ретроградной позиции до самой осени. А так как она влияет на власть, следует снять с себя часть ответственности.
«Делегируйте свои полномочия, давайте другим почувствовать власть, ответственность и обязанности. Просто выдохните и не перенапрягайтесь».
Девы
Девам свойственно все контролировать и планировать жизнь на годы вперед. Но другие так не могут. Нужно просто перестать из-за этого переживать — все и так получится лучшим образом.
«Позвольте людям ошибаться, спотыкаться и разочаровывать вас. Все равно все будет так, как вы сказали».
Тельцы
Черная луна в знаке Тельца подсказывает, что надо начать работать с отрицательными эмоциями. Стоит задуматься, почему окружающие чем-то отравляют вашу жизнь, почему вы сами чем-то недовольны.
«Уберите детскую позицию, возьмите ответственность за свою жизнь и начните говорить людям „нет“. И тогда у вас все получится».
Это суперлуние открывает дорогу в лето. Лето — это радость, максимально короткая ночь и длинный день. А длинный день — радость нашего бытия, уверен наш эксперт по звездам.
«Научитесь радоваться. Это основное послание, которое несет в себе суперлуние 26 мая. Любите друг друга», — резюмировал Алексей Фандеев.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 24 по 30 мая.
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