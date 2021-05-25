«Семья»: рэпер Feduk подтвердил свадьбу с дочерью известного ресторатора

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Алексей Хитров
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Исполнитель опубликовал в соцсети фото с торжества.

Фото, видео: Instagram @fedukone

Рэпер Feduk (Федор Инсаров) официально подтвердил факт бракосочетания с Сашей Новиковой — блогером и дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова. На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал снимок со свадьбы.

«Family (семья — в переводе с английского языка — Прим.ред.)», — прокомментировал фото Feduk.

Молодые люди хотели сохранить в тайне свой новый статус, однако их быстро разоблачили, причем сделал это ненароком отец невесты. Известный ресторатор опубликовал в соцсети видео с дочерью, на котором внимательные подписчики разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки девушки и догадались, что она вышла замуж.

Feduk и Саша Новикова встречались более двух лет. Первое время они не афишировали своих отношений, однако позже стали вместе появляться на светских мероприятиях и съемках.

Instagram @fedukone

Как ранее сообщал 5-tv.ru, участники популярного дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских и Алексей Потапенко поздравили друг друга с годовщиной свадьбы в соцсетях. На своих страницах в Instagram они опубликовали фото с торжественных церемоний, одна из которых состоялась в Лас-Вегасе, а вторая — в Киеве.

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