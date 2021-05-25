Смертельное сальто: Видео момента жесткого ДТП, закончившегося гибелью одного из старейших байкеров страны
Валерий Ивашкин разбился насмерть.
Фото, видео: ВКонтакте @motomytischi
Жесткое ДТП с одним из старейших байкеров России Валерием Ивашкиным попало на видео. На кадрах с автомобильного видеорегистратора замечатлено, как 83-летний мужчина на мотоцикле влетает в машину на Волковском шоссе в подмосковным Мытищах, после чего в воздухе будто делает сальто и разбивается. Авария для байкера закончилась смертельным исходом.
В социальных сетях знакомые Ивашкина сообщили, что последние 40 лет он ездил на красном дорожном мотоцикле Ява, жил на Новомытищинском. Байком он управлял с 13 лет.
Церемония прощания с мужчиной пройдет завтра. Сборы у Мытищинского морга, а после похороны на Волковском кладбище.
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