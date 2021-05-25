Страшные риски: почему нельзя заниматься сексом в полнолуние?

Издревле люди боялись полной Луны. Считалось, что это самая неоднозначная ее фаза. Кто-то натурально сходил с ума, а кто-то вдохновлялся на подвиги. Современные астрологи уверены, что полнолуние влияет не только на психическое состояние человека, но и на его здоровье.

Почему секс под полной Луной нежелателен и какими последствиями он может обернуться — рассказали эксперты.

Давай просто отдохнем?

Проведя массу исследований, астрологи заметили, что женские циклы очень сильно зависят от фазы Луны. Так, на полнолуние часто приходится овуляция. Именно поэтому дамы ощущают прилив сексуальной энергии и желание овладеть своими кавалерами. Их организм готов к зачатию детей — природа требует свое.

Мужчины же в контексте этой ситуации становятся максимально зависимыми. Если их соблазняют откровенными нарядами, развязным поведением и секретными уловками — как тут удержаться? Вот только о последствиях спонтанного страстного и бурного секса мало кто из них задумывается.

Эксперты напомнили, что любой половой акт — это колоссальная потеря энергии. Особенно, если длится он не «стандартные» 20 минут, а несколько часов. Излишние физические и эмоциональные нагрузки в полнолуние, период, когда люди энергетически не защищены, очень чреваты. Скорее всего, после ночи любви партнеры будут чувствовать себя опустошенными еще несколько недель. А это крайне неблагоприятно скажется на трудовом процессе.

Кроме того, велик риск в порыве страсти наговорить партнеру чего-нибудь обидного. Одному может показаться, что оскорбительные слова в сексе действуют крайне возбуждающе, другой может запросто разреветься. Отношения будут испорчены навсегда.

Ну и главной негативной «побочкой» секса в полнолуние астрологи считают нежелательную беременность. Действуя под влиянием эмоций, люди обычно мало задумываются о предохранении. Если вернуться к мысли об овуляции в указанный период, то становится понятно, что некоторым дамам лучше избегать полового акта вовсе, пишет Sex.missfit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими жуткими последствиями может обернуться »кровавая Луна» 26 мая.