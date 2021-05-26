Берегитесь, женщины: в московском метро появился «охотник на ягодицы»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 226

Предположительно, злоумышленника интересуют только молодые девушки.

Фото, видео: Depositphotos / boggy22; 5-tv.ru

К московским правоохранителям все чаще обращаются женщины, жалуясь на домогательства в метро. Молодые дамы указывают на злоумышленника, который трогает их за интимные места. 5-tv.ru удалось поговорить с одной из пострадавших.

Случаи домогательств в общественном транспорте начали фиксировать еще в 2019 году. Тогда жертвой стала несовершеннолетняя девушка. Она сообщила силовикам, что в районе станции «Пушкинская» неизвестный ударил ее ладонью по ягодице, сильно сжал, а потом быстро ретировался.

Со слов пострадавшей, злоумышленник был высокого роста, темноволосый и коротко стриженный, одет во все черное, на вид ему — от 25 до 40 лет. Особой приметой считался рюкзак темно-синего цвета с оранжевыми полосками, который мужчина постоянно держал при себе.

Похожий инцидент произошел и в ноябре 2020 года. Жертвой злоумышленника вновь стала юная особа. Она заявила, что около 12.10 находилась на станции «Домодедовская», когда к ней обратился неизвестный. Мужчина предложил познакомиться, а после отказа хлопнул рукой по ягодицам и скрылся в неизвестном направлении.

В начале мая 2021-го история повторилась вновь. Женщина сообщила правоохранителям, что ранним утром возле метро ее ударил ладонью по ягодице странный мужчина. С похожей жалобой в следственные органы обратилась и собеседница 5-tv.ru Ольга. В ее случае инцидент произошел в вагоне метро.

«Два дня подряд, вчера и позавчера, какой-то недоразвитый подбегает, хлопает по заднице, а когда двери закрываются — выбегает. <…> Он высокий, полный, пузатый, в черной одежде», — пояснила пострадавшая.

И добавила, что мужчина орудует едва ли не каждый день на станциях «Пролетарская» и «Крестьянская застава».

Имеют ли вышеуказанные инциденты отношение к одному злоумышленнику или это целая банда — пока неизвестно. Однако правоохранители уже начали проверку по данным фактам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пенсионер заставлял девочек-подростков похищать смартфоны в метро.

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