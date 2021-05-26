Перенесший инсульт Борис Моисеев впервые за долгое время появился на публике

Борис Моисеев, много лет избегающий публичности после тяжелой болезни, впервые за долгое время вышел в свет. Исполнитель хита «Голубая луна» появился среди гостей на юбилее Кристины Орбакайте. Его запечатлела на видео сидящим за столом Яна Рудковская, также посетившая праздник певицы.

Моисеев сидел за столом вместе со своим концертным директором Сергеем Горохом. Он выглядел бодро и свежо и принимал участие в общем празднике, отмечают «Дни.ру». Позже артист опубликовал в Instagram совместное фото с юбиляршей.

Instagram @bmoiseevpro

Борис Моисеев в 2010 году перенес инсульт. Состояние певца было таким тяжелым, что его пришлось на время вводить в кому. До конца он так и не смог оправиться, с тех пор артист редко появляется на публике. В 2020 году многие фанаты даже испугались, что он мог умереть, но слухи о его кончине опровергли.

В марте этого года звезде исполнилось 67 лет, но этот день рождения, как и в последние годы он предпочел отпраздновать скромно. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел праздник Бориса Моисеева.