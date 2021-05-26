Эстрадная певица Кристина Орбакайте накануне отметила свое 50-летие. По случаю юбилея звезда закатила грандиозную вечеринку — на нее были приглашены многие звезды, причем интересно, что некоторые из них выходят в свет довольно редко. Например, Борис Моисеев после инсульта уже долгое время не появлялся на публике. Да и Пугачева не так часто блистает на модных тусовках.

Однако день рождения Орбакайте смог объединить звезд шоу-бизнеса: казалось, все, кто по каким-то причинам не общался, снова наладили контакт и даже хорошо повеселились. На торжестве встретились и давние друзья, и бывшие возлюбленные, и коллеги.

Так, например, сеть взорвало трио Яны Рудковской, Аллы Пугачевой и Игоря Крутого. Вместе они резво отплясали под задорную музыку.

Instagram @rudkovskayaofficial

Комментаторы не могли устоять.

«Какие вы крутые!»

«Проста трио — бомба!»

«Отожгли так отожгли!» — восклицали юзеры.