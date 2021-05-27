Появление Бориса Моисеева на дне рождения Кристины Орбакайте произвело неизгладимое впечатление на публику. Певец, перенесший инсульт, так редко выбирается в свет, что каждый его выход воспринимается с особым трепетом коллегами по цеху. Так, Алла Пугачева не удержалась и приласкала артиста, проходя мимо, как малого ребенка. Видео забавного момента поделилась в Instagram Алла Крутая.

Ведущим вечера был Максим Галкин. На кадрах видно, как он обращается к Моисееву за одобрением какого-то тезиса из своей речи, а артист соглашается мощным «Даааа!». Проходящая мимо Примадонна ласково потрепала 67-летнего певца по голове.

Сам Моисеев отметил посещение праздника совместным фото с именинницей, которым поделился с поклонниками в Instagram. Праздник был шумным, но певец, судя по всему, чувствовал себя хорошо. Многие гости отметили, что на снимке он выглядит достаточно бодро.

Instagram @alla.krutaya

Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Состояние певца было таким тяжелым, что его пришлось на время вводить в кому. До конца он так и не смог оправиться, с тех пор артист редко появляется на публике. В 2020 году многие фанаты даже испугались, что он мог умереть, но слухи о его кончине опровергли.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со дня рождения Кристины Орбакайте с Борисом Моисеевым.