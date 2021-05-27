«Пелагея была в шоке»: бывший муж певицы назначил дату новой свадьбы

Экс-муж певицы Пелагеи хоккеист «Авангарда» Иван Телегин готовится к новой свадьбе — его избранницей стала 32-летняя дочь миллионера Мария Гончар. Торжество должно состояться летом этого года, пишет сайт KP.RU со ссылкой на знакомых спортсмена.

Во время майских праздников Иван съездил в родной город избранницы — Нижневартовск, и там, в кругу семьи подарил девушке обручальное кольцо и сделал предложение руки и сердца.

«Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе», — рассказал изданию источник.

Instagram @mari_gonchar

По данным издания, торжество хоккеисту может обойтись в 50 миллионов рублей — только декор, флористика и аренда банкетного зала будет стоить десять миллионов рублей, наряд невесты — от семи до 14 миллионов рублей. На банкет пара может пригласить не менее 300 человек.

Сейчас Телегин выплачивает алименты на совместную с Пелагеей дочь 800 тысяч ежемесячно. Кроме того, в результате раздела имущества бывшая жена получила всю недвижимость, которая у него была. Он отдал ей квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», загородный дом на Новой Риге, а также половину денег от проданного Bentley.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-возлюбленная Ивана Телегина Евгения Ноур решила отсудить у него огромные алименты на содержание сына.