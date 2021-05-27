Неувядаемая красота: Орбакайте показала море цветов и горы подарков после юбилея

Несмотря на то, что праздник в честь 50-летия Кристины Орбакайте уже прошел, знаки внимания и сюрпризы гостей будут радовать звезду еще долго. В разделе сторис на своей странице Instagram дочь Аллы Пугачевой показала, какие горы подарков и цветов у нее остались после торжества. Такому количеству красоты можно только позавидовать.

«Юбилей прошел, а красота осталась. А какой аромат! Вся квартира в аромате моих любимых цветов. Спасибо! Очень красиво, круто, люблю вас всех! Подарки сейчас буду разбирать! Всем спасибо большое!» — обратилась к всем, кто ее поздравил, Орбакайте.

Instagram @orbakaite_k

Вечеринка по случаю дня рождения Орбакайте получилась действительно масштабной. Звездные гости, зажигательные танцы, песни мэтров эстрады — чего только не нельзя было увидеть на тусовке. Поклонники наблюдали за мероприятием едва ли не с завистью, а знаменитости считали честью быть приглашенными на юбилей Орбакайте.