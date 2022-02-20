ТОП-12 продуктов, способных снизить риск возникновения рака

Онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram опубликовал ТОП-12 продуктов, которые способны снизить риск развития онкологических заболеваний. По словам специалиста, россиянам стоит иметь в регулярном рационе определенные виды фруктов, овощей и напитков:

чеснок

льняное семя

капуста (белокочанная, цветная, брюссельская и брокколи)

томаты

черника

виноград и красное вино

цельно зерновые культуры

зелень с темными листьями

зеленый чай

грибы

цитрусовые

морские водоросли

Иван Карасев отметил, что чеснок полезен не только для борьбы с ОРВИ, но и для профилактики рака легких, кожи и толстой кишки. Более того, чеснок также предотвращает сердечные заболевания, такие как кардиомиопатия — наиболее распространенный недуг среди диабетиков.

Любой вид капусты препятствует появлению онкологических заболеваний органов дыхательной системы. Льняное семя не только предотвращает развитие рака, но и содержит в себе Omega 3. Полиненасыщенные жиры, так необходимые человеку, в организме не синтезируются, получить их можно только с пищей.

Четвертинка грейпфрута во время завтрака поможет снизить риск развития всех видов злокачественных опухолей. Содержащиеся во фруктах монотерпены, выводит накопившиеся токсины и канцерогены из организма. К тому же цитрусовые — отличный источник витамина С, который необходим для укрепления иммунитета.

Морские водоросли содержат кислоты, необходимые для борьбы с онкологией легких. Более того, водоросли являются отличным источником йода, дефицитов которого страдает большинство жителей мегаполисов.

Зеленый чай, богатый флавоноидами, способен замедлить развитие злокачественных новообразований в кишечнике, печени, простате и наиболее часто диагностированном среди женщин раке груди. Зелень с темными листьями содержит каратиноиды — органические пигменты, которые борются со свободными радикалами.

Виноград и красное вино предотвращают повреждение здоровых клеток раковыми. Лидер по числу полезных веществ среди ягод — черника, она препятствует образованию злокачественных опухолей. Томаты содержат ликопин — каротиноидный пигмент, способствующий профилактике всех онкологических заболеваний.

Цельно-зерновые культуры богаты антиоксидантами и пищевыми волокнами. Они способны снизить риск развития рака толстой кишки. Грибы — источник большого количества полезных веществ, отличная профилактика всех видов онкологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: от какого вида рака умирает больше всего россиян.