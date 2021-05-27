Экс-продюсер Ани Лорак раскрыл интимные тайны певицы

Первой любовью певицы Ани Лорак стал ее бывший продюсер Юрий Фалеса. Об этом он рассказал в интервью изданию «Собеседник».

По словам Фалесы, Каролину Куек — настоящее имя Ани Лорак — он увидел на музыкальном фестивале в Черновцах. Тогда девочке было всего 13 лет. Договорившись с родителями юной артистки, продюсер начал с ней работать.

«Когда мы с ней познакомились, я показал ей на картинке Антарктиду. Спросив, что это такое. Девочка не смогла сказать даже название материка, лишь ответила: „Ну, это снег, это горы“. Поэтому первые два года мне пришлось заниматься ее образованием. За год она освоила математику, географию, литературу», — вспомнил Фалеса.

Любовь между продюсером и его подопечной началась гораздо позже. Ради нее Фалеса оставил жену с двумя детьми. Но роману не суждено было перерасти в брак. После десяти лет совместной жизни и работы Лорак ушла от Фалесы к украинскому футболисту Сергею Реброву.

Продюсер никогда не отказывал журналистам в интервью, в которых лишь украдкой затрагивал тему отношений с Лорак. Но однажды Юрий Фалеса случайно стал жертвой не самых честных представителей СМИ.

«Корреспонденты меня тогда нашли в «хорошем» состоянии на одном мероприятии. Я был чуть-чуть выпившим, но не пьяным. Весь разговор был обо мне, о Лорак я упомянул только один раз, потому что тогда она родила дочь. И тут корреспондент просит: «Расскажите о своем первом сексе!» Я вспомнил, что мой первый секс был в пионерском лагере. В итоге выходит интервью, в которое вмонтирована другая фраза журналиста: «Расскажите о своем первом сексе с Ани Лорак!» — сообщил Фалеса.

Он признался, что не собирался говорить об экс-возлюбленной в подобном ключе. После этого интервью Лорак сильно обиделась на Юрия Фалесу, потому что у ее поклонников сложилось впечатление, что девушка начала интимную жизнь еще будучи подростком.

«Это была заказуха чистой воды. С помощью желтой прессы ее просто хотели убрать с Украины. Я собрался подать в суд на телевизионщиков, но они извинились. А сама эта тема до сих пор муссируется», — добавил собеседник издания.

В целом Фалеса лестно отзывается о своей бывшей подопечной. Он считает Ани Лорак не только умной и очаровательной женщиной, но и очень трудолюбивой карьеристкой.

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