После секс-скандала с Меладзе Ани Лорак может потерять бизнес

Слова Ани Лорак о домогательствах со стороны Константина Меладзе, которые она потом сама же и опровергла, аукнулись певице в бизнес-делах. Как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источники, налоговая служба начала процесс ликвидации фирмы, принадлежащей звезде. Повод для этого был выбран весьма пустяковый — компания зарегистрирована по одному адресу, а фактически находится по другому.

Юрист Михаил Алексеев в беседе с изданием заметил, что этот предлог часто используют для борьбы с фирмами-однодневками, однако иногда под этот каток попадают и добросовестные владельцы бизнеса. Теперь, по его словам, певицу ждут неприятные последствия такого повышенного внимания к ее делу со стороны налоговой. Возможно, вернуться к коммерции она сможет нескоро.

«Теперь, если фирма будет закрыта из-за недостоверного адреса, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании», — рассказал юрист.

Между тем, по данным издания, у Лорак есть еще одна «кормушка» — зарегистрированное на нее ИП. Закрывать его налоговая пока не видит причин.

Скандал с Ани Лорак произошел несколькими днями ранее. В эфире одного телешоу певица заявила, что прекратила работу с Константином Меладзе из-за сомнительных условий. По ее словам, продюсер предлагал ей и другим начинающим артисткам состоять с ним не только в деловых отношениях. Лорак это не устроило, и она ушла. После этого, рассказывала Ани, Меладзе заблокировал ее номер телефона и приложил усилия, чтобы закрыть ей путь в мир шоу-бизнеса.

Многие коллеги по шоу-бизнесу подвергли певицу осуждению за оговор продюсера. Позже артистка решила объясниться. Как сообщал 5-tv.ru, Ани Лорак заступилась за Меладзе публично.