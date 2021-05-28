В ПФР рассказали о рисках при переходе на пенсию покойного супруга

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Рита Цветкова
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По закону, вдова или вдовец могут получать выплаты умершего мужа или жены, если сумма была выше их собственной. Но это не всегда бывает выгодно.

В ПФР рассказали о рисках при переходе на пенсию покойного супруга

Фото: Depositphotos / mars58

Перейдя на пенсию умершего супруга, вдова или вдовец могут потерять право на получение ряда льгот от государства. По закону россияне, потерявшие супруга, могут получать его пенсию, если она была выше их собственной. Выплаты от государства по случаю потери кормильца овдовевший супруг может оформить, если он достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Однако, как рассказали представители Пенсионного фонда РФ, это не всегда бывает выгодно.

Как отметили в ведомстве, фиксированная выплата к пенсии по потере кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Соответственно, вдовец будет получать не те же выплаты, что и супруг. Кроме того, невозможно будет повысить пенсию при достижении 80 лет и получить право на выплаты на нетрудоспособного ребенка, а также за северный или сельский стаж.

Пенсия по потере кормильца доступна только тем иждивенцам, которые к моменту смерти мужа или жены жили на их выплаты. Также возможности увеличить доход нет у работающих пенсионеров и тех, чьи ежемесячные пособия ниже прожиточного минимума — последним государство априори назначает социальные прибавки, пишет URA.RU.

В случае, если переход на пенсию покойного супруга оказался невыгодным, вдова или вдовец могут вернуться к своим первоначальным выплатам. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

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