Какие новые законы вступают в силу с 1 июня 2021 года?

С 1 июня в России вступают в законную силу несколько правительственных инициатив. Изменения носят как социальный, так и экономический характер. 5-tv.ru подробно рассказывает о каждом из них.

Штрафы

С начала лета вновь ужесточаются правила эксплуатации автомобилей. Отныне непригодным транспортным средством будет считаться то, в котором, помимо прочего, повреждены ремни безопасности или они вовсе отсутствуют.

Кроме того, будет запрещено ездить на авто, если система глобальной спутниковой навигации неисправна или ее попросту нет.

Перевозить в машине газовые баллоны, на которых нет документов, также будет невозможно. С 1 июня водитель будет обязан по первому требованию предъявить паспорт завода-изготовителя баллона, а на самом грузе должны быть указаны серийный номер и спецобозначения.

Также в летние месяцы будет запрещено ездить на шипованных шинах, предназначенных для гололеда и заснеженных дорог, передает URA.RU.

За нарушение каждого из этих пунктов будет взиматься штраф в размере 500 рублей.

Пособия и пенсии

Летом 2021 года Пенсионный фонд России вернется к порядку начисления выплат, который был закреплен до пандемии коронавируса. Теперь все манипуляции придется проводить очно. Продлить или оформить пособия и субсидии через интернет отныне будет невозможно.

Цены

С 1 июня в России ожидается подорожание сахара. Связано это с окончанием действия постановления правительства о «заморозке» цен. В эпоху пандемии COVID-19 продукт не мог стоять дороже 36 рублей за килограмм на оптовом рынке и 46 рублей — в рознице.

Впрочем, опасаться сильного и скорого подорожания сахара все же не стоит. Минсельхоз рекомендовал производителям как можно дольше сохранять лояльный ценник. Последние просьбу услышали и пообещали придерживаться этой тактики до осени.

Маркировка

Правительственные нововведения коснуться не только сахара, но и других продуктов питания. С 1 июня каждый производитель будет обязан маркировать мороженое и сыр. Раньше это можно было делать по желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума.