Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 мая по 6 июня

На предстоящей неделе представителей практически всех представителей зодиакального круга ждут трудности. Возможно взаимное непонимание в личных отношениях, конфликты из-за неправильно понятых слов и чрезмерно эмоциональные проявления. Некоторые могут стать жертвами обмана, испытать на себе вспышки ярости или ревности со стороны окружающих, а также немотивированную агрессию.

По мнению астролога Сергея Седашёва, сгладить ситуацию помогут следование чувству долга и опора на внутреннюю ответственность. Чтобы отвлечься от неурядиц, займитесь исполнением ранее намеченных планов.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет благоприятной. Она станет этапом новых перспектив, амбициозных планов и далеко идущих намерений. Пора замахнуться на новые цели и взять новую планку. Ваша собранность и особо сильная энергетика помогут справиться с этой задачей.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается период активности и настойчивости, хотя эти энергии уже постепенно идут на спад. В личной жизни возможны небольшие проблемы — неудовлетворенность какими-то ее аспектами или открытые конфликты. В остальном неделя для вас будет относительно спокойной.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит активная неделя. Вы почувствуете себя, как говорится, на коне, будете четко осознавать, чего хотите. И вы способны этого добиваться, аргументированно доказывая и обосновывая свои потребности. Посвятите время прояснению своих позиций в отношениях с окружающими — как в деловых, так и в личных.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе можно постепенно завершать работу над переменами и перестановками, которые ранее они впустили в свою жизнь. Отстоять свои интересы перед окружающими и изменить статус-кво в свою пользу уже удалось, теперь пора постепенно переходить на более миролюбивый лад.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя будет благоприятной. Обилие энергии, осознанность, желание действовать и достигать поставленных целей помогут вам в отношениях с окружающими. Эти принципы также создадут в вашем внутреннем мире уверенность и ощущение силы. Распорядитесь этими энергиями так, чтобы упрочить свое положение и продвинуться к важным для вас целям.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев эта неделя — не слишком удачная. Возможны конфликты с окружающими, а также неразбериха во внутреннем мире. Единственной помощью и поддержкой станут конкретные земные дела, которые вы продолжите выполнять упорно и неутомимо. Достигнутые при этом результаты добавят вам уверенности и внутренней силы.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя станет очень продуктивной. Повышенные способности к коммуникации, стремление создавать что-то совместно с окружающими — вот основные лейтмотивы ближайших дней для вас. Больше общайтесь, действуйте с другими сообща. Вы можете приступить к какому-то амбициозному проекту, либо поставить перед собой новые цели.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Весов неделя станет очень продуктивной. Повышенные способности к коммуникации, стремление создавать что-то совместно с окружающими — вот основные лейтмотивы ближайших дней для вас. Больше общайтесь, действуйте с другими сообща. Вы можете приступить к какому-то амбициозному проекту, либо поставить перед собой новые цели.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет неоднозначной, но, скорее, позитивной. Возможны конфликты с окружающими, борьба за сферы влияния, попытки отстоять задетое самолюбие. Также могут иметь место ошибки в документах, неточности в переговорах и неправильно понятые предложения окружающих. В целом для вас пока лучше снизить социальную и деловую активность.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит непростая неделя. Возможны конфликты, ссоры, а также перепады энергии. В связи с этим может быть сложно решать рабочие задачи и общаться с окружающими. В этих ситуациях вам иногда могут помочь интуитивные находки и неожиданные озарения. Они разрядят обстановку и покажут новый выход из ситуации.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя будет успешной. Вы чувствуете особую собранность, вдохновение, прилив сил. В ближайшие семь дней вас могут посетить свежие мысли и идеи, вероятно, откроются новые возможности для сотрудничества. Вы можете уверенно начинать реализовывать пришедшие идеи, так как энергии недели обещают вам успех в этих начинаниях.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоящая неделя покажется тяжелой. Возможны перепады энергии, неуверенность в себе, а также иллюзии и ложно интерпретированные обстоятельства. Вам помогут и придадут уверенности активная деятельность или занятия спортом. Здесь можете дать себе нагрузку больше обычного.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для всех знаков зодиака.