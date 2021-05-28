Рунический гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для всех знаков зодиака

Большинство из нас хочет знать, что нам готовит завтрашний день. Поэтому так популярны гороскопы. Правда, не всегда понятно, можно ли им доверять. В случае толкования рун крайне важно, чтобы их читал опытный мастер, способный понять их значения и сделать верные предсказания.

Рунический провидец Игорь Вечерский — один из таких немногих. У него за плечами огромный опыт составления прогнозов на будущее, он не раз предсказывал природные катаклизмы, события мирового уровня и изменения в жизни знаменитостей.

Специально для 5-tv.ru он составил свой рунический гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

Перевернутая эваз, ингуз и вуньо позволят найти гармонию внутри и вокруг самих себя. Кроме того, можно устроить свою личную жизнь, наладить отношения с близкими и организовать некие взаимовыгодные рабочие связи. Благодаря этому может будет обрести гармонию.

Телец

Отал, перевернутая перто и турисаз не исключают возникновение ситуаций, которые могут повлечь за собой испытания в некоторых сферах жизни. Одновременно с этим, они дадут возможность преодолеть целый ряд серьезных проблем. Поэтому ближайшие дни принесут как риски, так и возможности. И стоит внимательно расходовать свои силы.

Близнецы

Перевернутый уруз, перевернутая вуньо и перевернутая перто в этот период времени не советуют начинать и продолжать какие-то активные действия. Вместо этого сосредоточьтесь на накоплении сил и энергии, обратитесь личному, займитесь самоанализом. А еще лучше подумайте, как улучшить свою жизнь в моменте — здесь и сейчас.

Рак

Альгиз, эйваз и хагалаз способствуют переменам, можно избавиться от прошлого, навести порядок в жизни. Правда, предварительно придется создать некий хаос, через него переродиться и возродиться. А далее наступит то основное, к чему вы должны идти стремится. Поэтому эта неделя хорошо подойдет для обдуманных действий, направленных на глобальную перспективу.

Лев

Гебо, перевернутой альгиз и перевернутый манназ говорят о том, что сейчас ваш лучший друг — это вы сами. Однако вам не хватает определенных знаний, которые нужно получить. Стоит заняться саморазвитием и начать учить что-то новое. Именно сфера взаимодействия с самим собой и будет в ближайшие дни наиболее актуальна.

Дева

Отал, феху и уруз предрекают большие возможности в финансовой сфере — как в сфере заработка, так и рациональных трат. Можно будет создать некие фундаментальные основы, которые помогут вам в будущем добиться успеха.

Весы

Ингуз, гебо и перевернутая феху говорят о том, что вам могут понадобиться деньги для своих знакомых, родных близких. Возможно, вложений потребует бизнес. Вы можете почувствовать нежелание тратиться, но стоит отнестись к этому с пониманием. А еще — не позволять использовать свои возможности в чужих целях.

Скорпион

Кено, эйваз и отал советуют внести коррективы в сферу понимания текущих процессов. Следует переосмыслить и осознать действительное положение вещей в вашей жизни, посмотреть на ситуацию под другим углом. Сейчас самое время для таких размышлений.

Стрелец

Соуло, уруз и ингуз дают достаточно хороший, благоприятный прогноз в целом ряде сфер. Однако следует держать свои эмоции под контролем. Тогда вы сможете привнести что-то ранее неизведанное, открыть для себя какие-то возможности, увеличить потенциал и добиться больших успехов в выбранном деле.

Козерог

Ингуз, лагуз и эйваз дают хорошие возможности для самореализации и взаимодействия с совершенно различными силами. Даже если эти процессы будут противоречить друг другу, следует создать между ними некую буферную зону. Умение сочетать несочетаемое вам еще пригодится в будущем.

Водолей

Турисаз, перевернутая кено и перевернутая вуньо рекомендуют действовать осмотрительно и осторожно. Потому как в вашей жизни могут обостряться различные процессы, это потребует сил и внимания. Возможно, придется пожертвовать сферой личных интересов, чтобы достичь новых высот. Все в эти дни способствует вашему успеху.

Рыбы

Соуло, уруз и альгиз говорят, что у вас будет много сил и энергии, которая в основном сконцентрируется в сфере творчества, открытий, новых возможностей. При этом следует использовать этот шанс в полной мере, потому что сейчас вы можете для себя и для своих близких сделать очень неплохой задел на будущее. Не лишним будет найти новый способ заработка, сменить работу, придумать, где взять дополнительные источники дохода. В общем и целом, этот период времени даст немало положительных эмоций.

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