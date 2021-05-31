🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Ракам сегодня придется нелегко: велика вероятность, что два одинаково важных рабочих проекта будут играть с вами в перетягивание каната. Да еще и вашим близким потребуется максимум внимания. Что вам поможет, так это тонкое искусство сохранения баланса. Оставайтесь на связи с теми, кого любите, но помните, что всем все равно не угодишь.

Внутренний мир — это место, где живет магия. Сегодня вы особенно созвучны своей духовной стороной, впервые за долгое время. Не упустите этот шанс, Близнецы. Помешать вам может только потребность в уединении. Чувство естественное, но далеко не всегда полезное. Найдите баланс между позицией «я» и позицией «мы».

Вы готовы к ухаживаниям, Тельцы? Не ждите ничего меньше конфет и цветов. Позвольте себе получить то, что Вселенная предлагает вам в данный момент. Наберитесь терпения и пусть все идет своим чередом: гнать коней вперед сегодня неуместно. Особенно если речь идет об отношениях.

Овны, слабые места ваших планов, прежде незаметные, сегодня всплывут на поверхность. Не надо их отрицать: нужно лишь подумать над решением. Не стоит бояться столкновений с неудачами, так как вам под силу со всем справиться. Это один из секретов преобразования в лучшую сторону. В то же время не забывайте, что побочным продуктом переосмысления может стать паранойя. Гоните ее прочь. Джоан Роулинг вложила в уста профессора Дамблдора интересные слова: «Счастье можно найти даже в самые темные времена — нужно только включить свет».

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 мая, когда убывающая Луна находится в знаке Водолея, представителям многих знаков зодиака будут легко даваться переговоры и заключения сделок. Встречи с единомышленниками будут питать энергией и вдохновлять на невероятные поступки. В то же время нужно проявить максимум смирения, покорно прислушиваться к замечаниям и советам. Не стоит ссориться с окружающими, лучше держать эмоции под контролем.

♌ Лев

Процесс также важен, как результат. Вы посадили семена с любовью — теперь дайте им время, чтобы взойти и расцвести. Терпение — это то, что вы пытаетесь взрастить в себе, Львы. Вселенная работает над тем, чтобы воплотить в жизнь ваши надежды и мечты. Не тратьте свое время, оплакивая потери, которые вы понесли. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы направить свою энергию на процесс личностного роста.

Космический совет: не тратьте силы на оплакивание потерь.

♍ Дева

Расслабьтесь, Девы. Вы и так узнаете, когда наступит подходящее время для ваших планов. И заметите, что движетесь против течения жизни, если это будет так. Сделайте шаг назад и оцените ситуацию. Иногда ничего не делать и позволить вещам идти своим чередом — это ответ, который вы ищете. Так что закиньте ноги на стол и с покойно потягивайте «Маргариту». Ну, или что там у вас.

Космический совет: позвольте всему идти своим чередом.

♎ Весы

Термин «безусловная любовь» часто встречается, но что он на самом деле означает? И как научиться любить безоговорочно? Отпустите свое представление о том, какими должны быть люди, и полюбите близких такими, какие они есть, даже если они не являются лучшей версией себя в данный момент. Ради собственного спокойствия, Весы, позвольте себе, наконец, не воспринимать буквально каждое резкое слово. И уж тем более — не принимайте их близко к сердцу.

Космический совет: примите любимых такими, какие они есть.

♏ Скорпион

Верный способ упустить счастье: постоянно говорить себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Наши негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Вы действительно этого хотите, Скорпионы? Вселенная хочет, чтобы вы жили в мире гармонии и любви. Не подведите ее.

Космический совет: не думайте о плохом.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы — целитель, чудотворец, врач-психиатр, солнечный луч в мире темных облаков. Используйте свои способности, чтобы помочь другим. Помните, что вы не всегда можете решить чужие проблемы, но вы способны выслушать и пожалеть. Сегодня сострадание станет формулой успеха всех ваших разговоров. Космический совет: выслушайте близких. ♑ Козерог

Козероги, похоже, вы переоценили свои возможности. Как бы ни хотелось верить в чудеса, вы не обладаете абсолютным могуществом. Но в этом нет ничего предосудительного. Когда дела идут не так, как вы надеялись, знайте, что это к лучшему. Ваше главное правило на этом этапе жизни: сдаться. Сдаться вселенскому плану, сдаться потоку, сломиться под мнением общественности. Так советуют сделать звезды. Совсем скоро все изменится. Нужно только подождать.

Космический совет: перестаньте спорить с окружающими.

♒ Водолей

Вы за беспорядок или за организованность, Водолеи? Пора спланировать дальнейшую работу. Для этого вам не мешало бы ознакомиться с правилом 90/90/1, предложенным канадским исследователем. Первые 90 минут следующих 90 дней должны отводиться на выполнение наиболее важной задачи. Ваши уведомления в Instagram могут подождать, а вот поручение босса вряд ли. Помните, понедельник — магический день. Он лучше всего подойдет для решения важных вопросов.

Космический совет: четко спланируйте свое время.

♊ Рыбы

Рыбы, думайте о себе как о креативном директоре, о том, кто воплощает в жизнь свои грандиозные идеи. Тогда мысли реализуются, и вы обретете то, о чем мечтали. Однако не стоит забывать о ваших знакомых — нужно признать их вклад в общее дело. Цените окружающих. Это поможет вам получить мудрость «жемчужин», которые потенциально могут изменить ход вашей жизни.

Космический совет: поблагодарите знакомых за помощь.

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