Опасная неделя смены энергий. Китайский гороскоп на неделю с 30 мая по 6 июня

5-tv.ru публикует эксклюзивный прогноз от Tanya Bendz, построенный на основе древней китайской науки о судьбе «Бацзы суаньминь».

Напомним, что прогнозы бацзы строятся на основе даты рождения человека, но, в отличие от других астрологических школ, учитывают не движения планет по небосводу, а взаимодействия энергий в природе и человека как часть природы.

В системе бацзы существует пять энергий — Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Каждая из этих энергий может быть «ян» — мужской или «инь» — женской. А также учитываются 12 сезонов — это всем знакомые 12 зверей «китайского гороскопа».

Чтобы правильно прочесть бацзы-прогноз надо знать кем именно вы являетесь согласно этой китайской системы. Причем надо знать не только год, но и какого знака вы по дню, месяцу и даже часу рождения. Для того, чтобы это выяснить просто используйте любой онлайн-калькулятор бацзы и введите дату своего рождения.

Бацзы-прогноз на 31 мая — 6 июня

Итак, что же говорит нам система Бацзы о предстоящей неделе. Во-первых, на самый ее конец придется смена сезонов и месяца китайского календаря. Месяц Водяной Змеи уступит пьедестал месяцу Деревянной Лошади.

Завершение и начало сезона в Бацзы это, конечно же, смена доминирующих энергий. Но это процесс происходит не одномоментно. Обычно смена энергий и их «устаканивание» занимает несколько дней, и в этот период возрастает неопределенность и ощущается некое смятение чувств и «подвис» дел и отношений.

Именно поэтому специалисты по Бацзы рекомендуют не назначать важных дел на период смены сезонов. И потому прогноз на предстоящую неделю почти наполовину состоит из рекомендаций не перегружаться и побольше отдыхать. Тем более, что лето этому способствует. Итак, побежали в лето!

Понедельник, 31 мая

Mingli.ru

День Инь Земли и Кролика. Энергии этого дня сформируют сразу две не очень благоприятные энергии, называемые «ша несчастья». Они приносят разные неприятности — телесные повреждения, травмы, повышенный риск каких-то нестыковок в делах.

Это не значит, что всем нам стоит залечь на дно, просто надо учесть, что «где тонко, там и рвется». И если вы знаете про свое «тонкое место», постарайтесь не лезть на рожон.

Последний совет особенно касается людей знака Петух (по дню и по году). Петухи особенно любят рисковать и быть на публике, так вот — не стоит этого делать в этот понедельник.

Остальные господа, уверенные в своей энергетической неуязвимости — милости просим, можете устраивать встречи, начинать проекты или покупать имущество.

Вторник, 1 июня

Mingli.ru

День Янского Металла на Драконе - амбивалетный. Энергии в ступоре. С одной стороны — продолжается парад «ша несчастий» (затруднения, задержки и препятствия). С другой, кто-то везучий в этот день может отрыть кубышку с золотом или получить щедрый подарок.

С какой стороны окажетесь вы — зависит от вашей персональной карты Бацзы и ее энергетического статуса.

Но можно точно сказать, что знак Дракона не любит Собак. И те, у кого в карте есть знак Собаки могу испытать в этот вторник приступ повышенной, довольно злобной эмоциональности.

Среда, 2 июня

Mingli.ru

День Иньского Металла и Змеи. Двойная Змея обогреет эту среду. Дела пойдут на лад, высветятся решения давно запущенных проблем. Китайские мудрецы советуют в такие дни возносить молитвы о будущем урожае, причем под урожаем здесь подразумевается все что угодно — от доходов до семейного счастья.

Благоприятно планирование всех сортов, начало лечения, путешествия, строительства или ремонта. Будет правильно сделать в этот день предложение руки и сердца.

Не повезет в этот день только людям со знаком Свиньи в карте. Сразу две Змеи могут привести вас к эмоциональному срыву. Мой совет людям-Свиньям — выпейте утром вместо кофе бутыль валерьянки и забудьте про эмоции.

Четверг, 3 июня

Mingli.ru

Янская Вода и Лошадь. Очень «быстрое» сочетание знаков. День резвый, стремительный и непредсказуемый. Будет много энергии, много суеты, много перемещений. Поскольку быстрая Лошадь знак риска, то повышена вероятность заболеть от перегрузок.

Самое лучшее в этот четверг — от чего-нибудь избавиться. От обязательств, долгов, отживших отношений, хлама и тяжелых мыслей. Настройтесь утром на то, что день принесет вам давно ожидаемое избавление и — наслаждайтесь освободившимся пространством.

День не особенно подходит для людей знака Крыса, вас будут кидать эмоциональные качели.

Пятница, 4 июня

Mingli.ru

День Иньской Воды и Козы. Дни Козы в год Быка — это всегда медленные, тягучие денечки. Столкновение этих земных знаков дает эффект замедленной киносъемки взрыва в карьере. И особого кайфа это не принесет.

Китайские специалисты по прогнозированию единодушны — в такие дни лучше отдыхать. Если отдыхать приходится на рабочем месте — выберите себе какое-нибудь рутинное, но не очень важное дело.

День не очень хорош для людей Быков. Вам тоже не просто можно отдохнуть, а прямо нужно это сделать.

Суббота, 5 июня

Mingli.ru

Дерево Ян и Обезьяна — знаки этой субботы. День баланса. В субботу в 7 часов вечера произойдет смена сезона. Поэтому энергии уравновешивают друг друга.

Активный месяц Водяной Змеи уйдет, не менее быстрый месяц Деревянной Лошади прискачет. Стоит посвятить время спокойным занятиям, пообщаться с приятными людьми, посвятить время себе любимому.

Если сильно хочется наружу, имейте ввиду — благоприятен этот день для публичных выступлений и переговоров. Но не рекомендуется для ремонтов и строек.

Ну и Тигры, вас в субботу будет все бесить. Такой день.

Воскресенье, 6 июня

Mingli.ru

День Инь Дерева и Петуха. Первый день нового китайского месяца. Продолжаем планировать, заниматься собой, готовиться к новой неделе. День неблагоприятен для финансовой деятельности, ну и не надо, пойдете в банк в понедельник.

В воскресенье могут быть эмоциональные вспышки, небольшие ссоры или наоборот, волнение от приятных сюрпризов.

Петух сталкивается с Кроликом, поэтому последним будет неуютно в это яркое воскресенье. Но и это пройдет. Уже завтра.

Всем хорошего бацзы!