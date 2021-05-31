Потерявший жену и детей в авиакатастрофе Олег Винник развелся с новой супругой

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Алексей Хитров
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С девушкой по имени Алекс бизнесмен расписался меньше года назад. Он не скрывает, что сейчас увлекается новой пассией.

Фото, видео: Instagram @gelovinnik

Бизнесмен Олег Винник, жена и двое детей которого погибли в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году, сообщил о разводе с новой женой.

«Официально разведен!» — написал 36-летний предприниматель на своей странице в Instagram.

Подписчики Винника по-разному отреагировали на его сообщение: одни радуются за него, другие, наоборот, пишут, что разочаровались в бизнесмене.

«Поздравляю! Развод считаю личным подвигом»;

«Больше не женитесь так быстро»;

«Рука не поднимается ставить лайк»;

«Олег, вы разочаровываете», — написали фолловеры.

Instagram @gelovinnik

На девушке по имени Алекс бизнесмен женился в сентябре 2020 года, а в марте пара сообщила о расставании, не назвав причин. Винник не скрывает, что уже увлекся новой пассией, публикуя в соцсети совместные фото.

Впрочем, сама Алекс тоже быстро разочаровалась в браке с бизнесменом и даже была рада, когда он заявил ей о намерении расстаться, пишет Starhit.ru.

«Да пусть хоть с кем встречается, лишь бы отстал от меня. Мне только жаль свои вещи, которые остались в Питере», — цитирует девушку издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тяжело переживал Филипп Киркоров развод с Аллой Пугачевой: певец ежедневно присылал жене письма, в которых угрожал покончить с собой или покинуть страну.

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