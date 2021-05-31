Потерявший жену и детей в авиакатастрофе Олег Винник развелся с новой супругой
С девушкой по имени Алекс бизнесмен расписался меньше года назад. Он не скрывает, что сейчас увлекается новой пассией.
Фото, видео: Instagram @gelovinnik
Бизнесмен Олег Винник, жена и двое детей которого погибли в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году, сообщил о разводе с новой женой.
«Официально разведен!» — написал 36-летний предприниматель на своей странице в Instagram.
Подписчики Винника по-разному отреагировали на его сообщение: одни радуются за него, другие, наоборот, пишут, что разочаровались в бизнесмене.
«Поздравляю! Развод считаю личным подвигом»;
«Больше не женитесь так быстро»;
«Рука не поднимается ставить лайк»;
«Олег, вы разочаровываете», — написали фолловеры.
На девушке по имени Алекс бизнесмен женился в сентябре 2020 года, а в марте пара сообщила о расставании, не назвав причин. Винник не скрывает, что уже увлекся новой пассией, публикуя в соцсети совместные фото.
Впрочем, сама Алекс тоже быстро разочаровалась в браке с бизнесменом и даже была рада, когда он заявил ей о намерении расстаться, пишет Starhit.ru.
«Да пусть хоть с кем встречается, лишь бы отстал от меня. Мне только жаль свои вещи, которые остались в Питере», — цитирует девушку издание.
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