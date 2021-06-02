Из-за чего госпитализировали Анастасию Макееву?

СМИ облетела новость: Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз! Почему новый роман актрисы обернулся скандалом? Правда ли возлюбленный ради нее оставил жену и четверых детей? За что бывшая супруга избранника звезды подала на нее заявление в прокуратуру? И отчего артистка незадолго до церемонии угодила в больницу? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Макеева поделилась с подписчиками романтическим видео. «Я вышла замуж под водой» — подписала клип артистка.

Первый брак с актером Петром Кисловым продлился меньше года. Разводились бурно, с упреками и обвинениями в адрес друг друга. Потом была роскошная свадьба и венчание с певцом Глебом Матвейчуком. Они прожили вместе шесть лет. Все это время актриса мечтала о ребенке. Несколько раз делала процедуру Эко. Но забеременеть так и не удалось. По слухам, именно это стало причиной развода.

«Я человек, который так же, как и все, хотел быть счастливым. Хотел создать семью и детей. Именно поэтому пыталась свои отношения узаконить и создать семью. Не вышло», — призналась актриса.

Третья попытка снова не увенчалась успехом. Брак с юристом Александром Саковичем распался спустя год.

«Сколько людей имеют шанс 40-50 лет прожить вместе и не растеряв той самой любви», — задалась вопросом Макеева.

Со своим новым избранником звезда познакомилась случайно. Роман Мальков руководил бригадой, которая участвовала в строительстве загородного дома Макеевой.

Мужчина приехал в Россию из Словении, на заработки. А в итоге, остался насовсем. Анастасия без памяти влюбилась в обаятельного прораба. Пикантный нюанс в лице жены и четверых детей, которые остались в Любляне, видимо, не стал преградой. Завязался бурный роман.

У Малькова началась новая жизнь. Он сменил рабочую униформу на одежду именитых брендов — подарки возлюбленной. А вместо стройки стал ходить в салоны красоты на маникюр и педикюр.

Мужчина поселился в роскошной трехкомнатной квартире актрисы с дизайнерским ремонтом.

«Комплекс бизнес-класса в очень хорошей локации. С территории жилого комплекса есть прямой выход сразу вот в парк-заповедник», — считает эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

В выходные они вместе уезжают за город — на дачу, с которой когда-то все и началось.

Мальков повсюду сопровождает актрису. Подписчики недоумевают: когда же он успевает работать? Возникли предположения, что Роман и вовсе бросил бизнес, чтобы жить на попечении любимой!

Макееву ничто не смущает. Ей явно нравится делать любимому приятное.

Идиллию нарушает лишь оставленная супруга Малькова. Светлана узнала о новом увлечении мужа из прессы. А о разводе Роман сообщил матери своих четверых детей по смс. Для нее это было шоком. Разгорелся скандал!

«Ты кем из себя возомнил-то? Шавка Макеевская, превратился в посмешище, что для детей ты чмо стал! Через нее полстраны прошло», — заявила Светлана в сердцах.

Макеева вступила в схватку за избранника. Она заявила: из семьи никого не уводила. Предложила обиженной женщине зарыть топор войны и даже позвала Малькову в гости.

«Я не вижу никакой проблемы, чтобы мы могли общаться. Чтобы мы могли вместе проводить время», — призналась актриса.

Но та широкий жест не оценила. И пригласила соперницу в прокуратуру и обвинила в клевете. Якобы, Макеева утверждает, что Мальков платит огромные алименты. А в реальности это не соответствует действительности. На помощь Светлане пришла бывшая жена романа Жукова Елена. Она сама была в похожей ситуации, ее муж бросил с шестью детьми.

«На первое заседание он принес справку о зарплате, которую написал от руки буквально за сутки до суда. Естественно, судья-то не дурак. Он посмотрел и сделали запрос в налоговую. То есть сейчас у него ведут полные проверки», — рассказала Светлана.

Макеева утверждает: Светлану не боится. И, судя по всему, шумиха пошла актрисе лишь на пользу. У нее в несколько раз увеличилось число подписчиков. А стоимость коммерческой публикации на странице в соцсети выросла до 100 тысяч рублей. Также звезда выпустила коллекцию спортивных костюмов. В качестве модели — любимый Роман.

Анастасия делится: сейчас есть заботы поважнее — подготовка к свадебному торжеству. Пара собирается устроить праздник для друзей и близких. Правда, незадолго до бракосочетания артистка всерьез напугала поклонников — выложила фото из больничной палаты. Но, оказалось, ложная тревога.

«По радостному событию, да, угу», — заинтриговала Анастасия Макеева.

Причину госпитализации Макеева не раскрыла. Но подписчики уверены: Анастасия готовится осуществить свою мечту и стать матерью. И надеются, что в этот раз все получится.