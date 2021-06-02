С проблемой дергающегося глаза сталкиваются многие. Иногда тик начинается неожиданно и очень мешает в повседневной жизни. Врач остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал 5-tv.ru о причинах его возникновения и способах борьбы с ними.

Причины дергающегося глаза достаточно банальны. Появление неприятного симптома может быть связано с перенапряжением глаз из-за постоянного нахождения у компьютера, планшета или телефона. Непроизвольные подергивания нижнего или верхнего века появляются не только из-за нагрузки на глаза, но и на шейный отдел позвоночника и затылочных групп мышц, заметил врач. Эти органы связаны напрямую.

«Если у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника и вы чувствуете какие-то боли в шее, у вас быстрее будут перенапрягаться глаза и быстрее появляться тики. Это всегда взаимосвязано», — объяснил Александр Евдокимов.

Чтобы глаза перестали периодически дергаться, нужно расслабить мышцы шеи. В этом поможет остеопат или массажист, который устранит зажимы и прочие проблемы в шейном отделе позвоночника.

Если дело не в физическом состоянии, а в эмоциональном перенапряжении, врач советует просто отдохнуть. Следует увеличить время сна и перестать постоянно «зависать» в гаджетах. Качественный сон способствует постепенному восстановлению нервной системы. Обычно на возвращение в норму требуется несколько недель.

Более серьезные причины подергивания глаз заключается в проблемах центральной и периферической нервной системы. Причиной этого могут быть поражение лицевого нерва, энцефалиты, менингиты и даже онкологические заболевания головного мозга, предупредил врач.

«Длительные нервные тики появляются именно во время таких состояний. Они не поддаются лечению и могут длиться от трех до двух месяцев. Если подергивание глаз длится более двух месяцев — это повод обратиться за помощью к неврологу», — дал совет Александр Евдокимов.

Еще одна причина появления нервного тика — это нарушение обменных процессов в организме. В частности, врач выделяет нарушение кальциевого-магниевого обмена. В этом случае тики наблюдаются не только в области глаз, но и во всем теле. Они могут быть как одиночные, так и множественные. Для улучшения состояния достаточно изменить рацион питания, добавить полезные микроэлементы в пищу: биодобавки, минеральные комплексы или витамины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной опасности лекарств от головной боли.