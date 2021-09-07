Легенда в мире декораций: Умер сценограф Борис Краснов

В ночь на 7 сентября умер Борис Краснов. Несколько месяцев назад он перенес инсульт и впал в кому. 5-tv.ru вспомнил яркие проекты мастера.

Почему Борис Краснов поменял фамилию?

Будущий сценограф родился 22 января 1961 года в Киеве. В 1979 году он поступил в художественный институт на факультет живописи по специальности «театральный декоратор». Его мастером был народный художник СССР Даниил Лидер. Там же, в Киеве, Краснов сделал первые шаги в профессию. Правда, тогда его знали под фамилией Ройтер.

В разговоре с журналистами Борис Аркадьевич рассказывал, что когда он начал работать, его фамилию не ставили на афиши и программки — забывали. В 1985-м он решил, что теперь будет «Красновым». Логика была такая: фамилия Ройтер похожа на немецкое слово «rot», что значит «красный». Уже через год после этого Борис Аркадьевич официально сменил фамилию в документах. Так начался творческий путь сценографа Краснова.

От спектаклей до международных выставок — проекты Краснова

За свою творческую карьеру Борис Краснов принял участие в более чем трех с половиной тысячах проектов. Он работал над концертами, конкурсами и фестивалями, делал выставки, ставил номера.

Десять лет назад Бориса Краснова назвали одним из шести лучших выставочных дизайнеров в мире.

Краснов — один из немногих оформителей, который хорошо известен не только российскому зрителю, но и во всем мире. В 2010-м он работал над Всемирной выставкой «ЭКСПО» в Шанхае. И в том же году — на российской национальной выставке в Париже. Работу Бориса Аркадьевича видели сотни тысяч людей.

Конечно, зарубежные знаменитости не могли не обратить внимание на талантливого русского. Так в начале нулевых к Краснову обратился легендарный музыкант Рэй Чарльз. У Чарльза — 70 записанных альбомов, 17 статуэток «Грэмми» и он не видит работу сценографа, потому что давно ослеп.

«Рэй Чарльз стал первым моим клиентом, который не видел декорации. Меня представили великому музыканту уже после его юбилейного концерта в Москве в 2000 году, автором художественного концепта которого я стал. Рэй Чарльз крепко пожал руку и сказал: „Очень приятно, мне сказали, что было круто“».

Instagram @tot_samiy_krasnov

Среди зарубежных звезд, с которыми работал Краснов были также Элтон Джон, Сара Брайтман, группы Deep Purple, Modern Talking и Abba.

Любимый сценограф Пугачевой и Киркорова

У российских знаменитостей Краснов пользовался невероятной популярностью. Пугачева, Киркоров, Кобзон, Гурченко — все они восхищались работами сценографа.

В 1993-м вышел фильм-концерт Людмилы Гурченко «Люблю», где Краснов был художником-постановщиком. На протяжении 40 минут артистка исполняет монологи и песни на сцене с белыми декорациями. Краснов удачно использовал нейтральный фон и подобрал яркие предметы для номеров, которые акцентировали внимание на эмоциях Людмилы Гурченко. Артистка то появлялась в кричаще желтом платье, то стояла «под дождем» с зонтом.

Через три года Краснов работал с певцом Валерием Леонтьевым и сделал декорации для концерта «По дороге в Голливуд». С этим шоу артист должен был ездить по стране в поддержку своего нового альбома. Многие сценографы уверены — ни до ни после ничего подобного в России не было. «По дороге в Голливуд» — превратили концерт в шоу с Голливудским размахом. Выступление Леонтьева заканчивалось землетрясением на сцене — рушилась часть декораций, из них появлялся водопад. Вес конструкции, которую использовали для этого — 200 тонн! Концерты с водой на сцене несколько раз показали в Москве и Санкт-Петербурге. Для регионов России шоу переработали. Краснов отказался от массивной декорации — такую невозможно было транспортировать по стране, да и подходящих залов, кроме крупных городов, нигде не было. Шоу просуществовало всего два года, но его еще не скоро забудут.

Поработал Краснов и с легендарной балериной Майей Плисецкой. В 1996-м он оформлял ее гала-концерт в Нью-Йорке.

«Благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось сотрудничать с великой балериной. Зал Сити-Центра был переполнен. Сценография превратила этот зал в настоящий Большой театр. Декорации менялись семь раз», — писал об этом опыте Борис Краснов.

Instagram @tot_samiy_krasnov

Инсульты и кома

Борис Краснов перенес два инсульта. Первый случился в 2011-м. Тогда его обвинили в рейдерском захвате одной из фирм. На фоне переживаний сценограф попал в больницу. Врачи не давали шансов на восстановление, но Борис Аркадьевич каким-то чудом смог избежать смерти. После этого у него частично были парализована левая рука и нога, он передвигался на инвалидном кресле, а спустя время смог вставать и ходить с тростью. В 2014-м дело о рейдерском захвате прекратили.

В январе 2021-го Краснов попал в больницу с пневмонией. Врачи предполагали, что у него может быть коронавирусная инфекция. Информация так и не подтвердилась.

В июне 2021-го назад Бориса Краснова поразил еще один инсульт. Его близкий друг кутюрье Димитрий Демин рассказал, что Краснов находится в «тяжелейшем состоянии».

7 сентября Краснов скончался примерно в 1:30 ночи в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. В госпиталь он поступил с повторным острым нарушением мозгового кровообращения.