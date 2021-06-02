«В тяжелейшем состоянии»: любимый сценограф Пугачевой и Киркорова впал в кому

Художник Борис Краснов впал в кому. В этом году ему исполнилось 60 лет. За жизнь декоратор перенес два инсульта. Теперь он находится в тяжелом состоянии.

После перенесенного в 2011 году инсульта врачи не давали сценографу шансов на восстановление. Но европейские медики помогли ему. Тогда инсульт был правосторонний. После болезни у Краснова остались частично парализованы левая рука и нога, но он мог сам вставать из инвалидного кресла и передвигался с тростью.

Месяц назад Краснова поразил еще один инсульт, который на этот раз пришелся на другую сторону. Сейчас он в коме в одной из столичных клиник.

«Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь», — рассказал порталу StarHit близкий друг сценографа, кутюрье Димитрий Демин.

Борис Краснов является не только художником-сценографом, но и продюсером. Он сотрудничал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, такими как Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон и другие. Особенно Алла Пугачева сотрудничать с ним любили Филипп Киркоров и Алла Пугачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе Борис Краснов попал в больницу с пневмонией. Медики предполагали, что у него может быть коронавирусная инфекция.