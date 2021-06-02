«В тяжелейшем состоянии»: любимый сценограф Пугачевой и Киркорова впал в кому

|
Анна Васильева
1 334

В этом году художнику Борису Краснову исполнилось 60 лет.

«В тяжелейшем состоянии»: любимый сценограф Пугачевой и Киркорова впал в кому

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

Художник Борис Краснов впал в кому. В этом году ему исполнилось 60 лет. За жизнь декоратор перенес два инсульта. Теперь он находится в тяжелом состоянии.

После перенесенного в 2011 году инсульта врачи не давали сценографу шансов на восстановление. Но европейские медики помогли ему. Тогда инсульт был правосторонний. После болезни у Краснова остались частично парализованы левая рука и нога, но он мог сам вставать из инвалидного кресла и передвигался с тростью.

Месяц назад Краснова поразил еще один инсульт, который на этот раз пришелся на другую сторону. Сейчас он в коме в одной из столичных клиник.

«Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь», — рассказал порталу StarHit близкий друг сценографа, кутюрье Димитрий Демин.

Борис Краснов является не только художником-сценографом, но и продюсером. Он сотрудничал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, такими как Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон и другие. Особенно Алла Пугачева сотрудничать с ним любили Филипп Киркоров и Алла Пугачева. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе Борис Краснов попал в больницу с пневмонией. Медики предполагали, что у него может быть коронавирусная инфекция.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.50
0.26 89.69
0.09
Во власти солнца: ТОП-5 знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом 2...

Последние новости

15:17
Помочь или не мешать? ТОП-3 ошибок родителей при подготовке детей к ЕГЭ
15:10
Экс-гендиректора «Открытой России»* Пивоварова арестовали на два месяца
15:05
Жена фигуриста Ягудина подготовила ему место на кладбище
14:54
Фото: сын Анастасии Заворотнюк лишился густой шевелюры
14:53
На ПМЭФ назвали самое выгодное направление экспорта для МСП
14:51
В первый день лета жители пяти регионов России проснулись с сугробами за окном

Сейчас читают

Почему начинает дергаться глаз и как его остановить — объяснение врача
Как прогнать домового и стоит ли вообще это делать?
Во власти солнца: ТОП-5 знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом 2021 года
Ребенок — двоечник? Виноват Моргенштерн! — Жорин о скандале с песнями рэпера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака