Можете не вставать: Жорин рассказал о странностях в суде по Моргенштерну

Вынесенный судом приговор Алишеру Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков в видеоклипах его адвокат Сергей Жорин счел мягким. Тем не менее, заявил представитель рэпера, решение будет вскоре оспорено. Накануне суд назначил артисту наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

«Мы надеялись, что сегодняшнее судебное заседание — это будет реальное судебное разбирательство, где мы сможем представлять доказательства, как письменные, так и допрашивать свидетелей, которых мы обеспечили. Мы заявили сегодня в ходе процесса около 13 ходатайств, но абсолютно во всех нам было отказано. Мы просили, кроме всего прочего, сделать процесс открытым, допустить журналистов, чтобы они видели, что и как происходит. Но нам в этом тоже было отказано», — рассказал юрист.

Как отметил Жорин, несмотря на то, что диспозиция статьи предусматривает привлечение к административной ответственности исключительно лица, которое разместило этот ролик, доказать, что Алишер к размещению непричастен, не удалось. Сторона защиты привела в суд владельца и администратора YouTube-канала, на котором опубликованы спорные песни «Розовое вино 2» и «Familly», но отказал в допросе этих свидетелей.

Жорин предугадал такое развитие событий, поэтому заблаговременно подготовил в письменном виде адвокатский опрос этих людей, но суд не стал приобщать к материалам дела эти документы.

«Мы заявляли ходатайство о проведении дополнительных лингвистических экспертиз, в связи с тем, что в деле находятся четыре лингвистические экспертизы, и все они противоречат друг другу, нам в этом тоже было отказано. Мы заявили ходатайство о вызове оперативного сотрудника, который проводил административное расследование, о вызове понятых. Тоже во всех этих ходатайствах нам было благополучно отказано. Фактически суд лишил нас возможности защищаться», — уверен адвокат.

По словам Сергея Жорина, еще в начале заседания судья заявила, что в деле достаточно материалов, и в новых аргументах нет необходимости. И следовала этому принципу до конца.

Алишера Моргенштерна, согласно обвинению, могли привлечь и как юридическое лицо. Тогда штраф мог достичь миллиона рублей. Кроме того, суд мог вынести решение об ограничении его деятельности на срок до 90 дней. Поэтому приговор правозащитник рэпера счел мягким. Кроме того, судья с пониманием отнеслась к состоянию здоровья фигуранта и позволила ему не вставать каждый раз при ее появлении.

«У Моргенштерна есть некоторые проблемы с передвижением. Это связано с обострением болезни почек. Он вообще изначально планировал на коляске приехать, но это затруднило бы его доступ в суд, поэтому он пришел с тростью и в ходе досмотра было обнаружено, что в трости находится клинок декоративный. Естественно в суд нельзя с таким, поэтому ему пришлось бы либо оставить трость, либо, вот сопровождающие его люди просто сломали этот клинок, выбросили и он благополучно с тростью пришел в зал судебного заседания», — добавил Жорин.

Что касается самого Моргенштерна, он высмеял тех, кто счел его творчество противозаконным и вспомнил, как несколько лет назад ради пиар-шутки сжег 100 рублей. Сейчас, шутит он, произошло примерно то же самое. Кроме того, он был раз, что присутствовавшие в зале суда сотрудники послушали его музыку, которая изучалась как материал дела. Некоторые, говорит, даже пританцовывали.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Алишера Моргенштерна о приговоре суда.