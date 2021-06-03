Черная полоса: Мамаев в один день проиграл суд и потерял отца

|
Ольга Петровиченко
Эксклюзив 1 003

Весной этого года от футболиста ушла жена Алана, забрав с собой их общего ребенка.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru

3 июня в Московском городском суде рассмотрели апелляцию Павла Мамаева и Кирилла Кокорина. Футболисты проиграли дело, а для Мамаева этот день стал еще и семейной трагедией. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

«Сегодня стало известно, что скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. В принципе это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться до настоящего времени», — сказал Бушманов.

Отец спортсмена, Константин, очень переживал за сына и в какой-то момент его здоровье пошатнулось. Ранее от футболиста также ушла супруга Алана. Она обвинила Мамаева в измене и забрала к себе их общую дочь Алису.

В 2018-м мир облетела новость о драках футболистов Кокорина и Мамаева, в ходе которых пострадали два человека. Последующий суд приговорил Мамаева к колонии общего режима на год и пять месяцев. Кирилл Кокорин получил полтора. Спустя год футболисты подали апелляцию. Защита Мамаева просила изменить приговор, а Кокорина — полностью его отменить. Обоим 3 июня было отказано.

Ранее 5-tv.ru писал о возвращении Ольги Бузовой в футбол.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
73.26
-0.24 89.26
-0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
Изменившие внешность до неузнаваемости Александр и Мася Шпак развелись
14:11
Соглашение о сотрудничестве подписали Росмолодежь и РАНХиГС на ПМЭФ-2021
14:11
Как живут и чем занимаются бывшие жены миллионеров?
13:49
В Федерации тенниса России прокомментировали задержание Яны Сизиковой в Париже
13:45
В полтора раза увеличились лесные пожары в регионах РФ
13:40
Переломавшую руки и ногу звезду «Домашнего ареста» переведут в отделение кардиологии

Сейчас читают

«Мои булки»: дочь Урганта оголила ягодицы на эскалаторе в метро — фото
«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака