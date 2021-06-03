Черная полоса: Мамаев в один день проиграл суд и потерял отца

3 июня в Московском городском суде рассмотрели апелляцию Павла Мамаева и Кирилла Кокорина. Футболисты проиграли дело, а для Мамаева этот день стал еще и семейной трагедией. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

«Сегодня стало известно, что скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. В принципе это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться до настоящего времени», — сказал Бушманов.

Отец спортсмена, Константин, очень переживал за сына и в какой-то момент его здоровье пошатнулось. Ранее от футболиста также ушла супруга Алана. Она обвинила Мамаева в измене и забрала к себе их общую дочь Алису.

В 2018-м мир облетела новость о драках футболистов Кокорина и Мамаева, в ходе которых пострадали два человека. Последующий суд приговорил Мамаева к колонии общего режима на год и пять месяцев. Кирилл Кокорин получил полтора. Спустя год футболисты подали апелляцию. Защита Мамаева просила изменить приговор, а Кокорина — полностью его отменить. Обоим 3 июня было отказано.

Ранее 5-tv.ru писал о возвращении Ольги Бузовой в футбол.