Ольга Орлова призналась, что собирается выйти замуж

Певица и телеведущая Ольга Орлова привыкла делиться подробностями своей жизни с поклонниками в Instagram. Она охотно высказывается о здоровье и дружбе, но редко раскрывает секреты, касающиеся отношений с возлюбленным. 3 июня эк-солистка группы «Блестящие» сделала исключение.

Ольга Орлова в разделе сторис честно ответила на вопрос фанатов о том, собираются ли они с возлюбленным узаконить свои отношения.

«Да, мы планируем», — написала бывшая солистка группы «Блестящие».

Instagram @olgaorlova1311

К слову, о том, что звезда телепроекта «Дом-2» не одинока, стало известно в 2019 году, и за все три года прессе так и не удалось раскрыть личность таинственного кавалера.

Лишь однажды близкая подруга Орловой Ксения Бородина приоткрыла завесу тайны. Телеведущая разместила фото, сделанное на праздновании дня рождения исполнительницы Ирины Дубцовой, на котором Ольга сидит за столом рядом с загадочным кавалером. Однако все, что журналистам удалось разузнать — ухажером певицы, предположительно, является успешный бизнесмен по имени Валерий.

Ранее 5-tv.ru писал, что что Орлова откровенно рассказала о болезни. Бывшая солистка группы «Блестящие» откровенное рассказала о недуге, который осложняет ей жизнь.