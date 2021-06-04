Детали задержания обманувших 96-летнего ветерана ВОВ аферистов

Только что стало известно, что полиция задержала мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Василия Пронина. Злоумышленники представились сотрудниками МВД и убедили пенсионера снять 400 тысяч рублей с банковского счета. Они якобы нужны для задержания аферистов. После передачи денег псведоучастковый перестал выходить на связь.

Ветеран Великой Отечественной Василий Пронин стал известен на всю страну после трогательного эпизода на Красной площади. Во время Парада Победы он сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным. И когда пошел дождь, президент помог ветерану укрыться плащом.

«Сотрудники МВД не исключат, что помимо Василия Пронина от действия аферистов пострадали другие граждане, в том числе пожилого возраста, эта информация сейчас тщательно проверяется полицейскими», — подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Дома у подозреваемых обнаружили пачки банкнот номиналом в пять тысяч рублей, компьютеры, средства связи и банковские карты. Задержанных допрашивают.