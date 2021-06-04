Детали задержания обманувших 96-летнего ветерана ВОВ аферистов

Эфирная новость 1 020

Злоумышленники представились сотрудниками МВД и убедили пенсионера снять 400 тысяч рублей с банковского счета.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Только что стало известно, что полиция задержала мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Василия Пронина. Злоумышленники представились сотрудниками МВД и убедили пенсионера снять 400 тысяч рублей с банковского счета. Они якобы нужны для задержания аферистов. После передачи денег псведоучастковый перестал выходить на связь.

Ветеран Великой Отечественной Василий Пронин стал известен на всю страну после трогательного эпизода на Красной площади. Во время Парада Победы он сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным. И когда пошел дождь, президент помог ветерану укрыться плащом.

«Сотрудники МВД не исключат, что помимо Василия Пронина от действия аферистов пострадали другие граждане, в том числе пожилого возраста, эта информация сейчас тщательно проверяется полицейскими», — подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Дома у подозреваемых обнаружили пачки банкнот номиналом в пять тысяч рублей, компьютеры, средства связи и банковские карты. Задержанных допрашивают.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.27
0.01 88.75
-0.51
Затмение, столкновение и 33 несчастья: китайский гороскоп на неделю с 7 п...

Последние новости

18:14
Чемпиона России по хоккею нашли мертвым
17:59
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России после отказа от него ФНБ
17:47
«Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов» — продюсер Лободы о премии Муз-ТВ
17:34
В ходе ПМЭФ заключено соглашений на сумму более 3,8 триллиона рублей
17:22
«Все еще семья»: принц Эдвард с женой заступились за принца Гарри и Меган Маркл
17:10
Артист с маленькой буквы: Моргенштерн намекнул, что Ревва — ничтожество

Сейчас читают

В сети появились обнаженные фото победительницы «Холостяка» до пластики груди
Пушистый гороскоп: какой вы кот по знаку зодиака?
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021
Насколько вы внимательны? 28 простых вопросов, на которые ответят не все

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака