Прощание с бас-гитаристом «Поющих гитар» Броневицким пройдет 18 сентября

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 104 0

Музыкант скончался в возрасте 81 года после долгой творческой карьеры.

Где и когда пройдет прощание с Евгением Броневицким

Фото: legion-media/Сергей Бертов / PhotoXPress.ru

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Прощание с Евгением Броневицким пройдет 18 сентября в Москве

Церемония прощания с советским и российским музыкантом, одним из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгением Броневицким состоится 18 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщила заслуженная артистка РФ Илона Броневицкая.

О смерти артиста стало известно 14 сентября. Евгений Броневицкий скончался в возрасте 81 года. Похороны музыканта пройдут в закрытом режиме.

Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. На выбор музыкальной профессии повлиял его старший брат Александр Броневицкий — основатель и руководитель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба», заслуженный артист РСФСР.

В 1966 году Евгений Броневицкий вошел в состав создававшегося тогда ВИА «Поющие гитары». Именно участие в коллективе принесло ему широкую известность. После распада классического состава ансамбля в 1975 году музыкант в течение десяти лет играл на бас-гитаре в ансамбле «Дружба» под руководством своего брата.

В 1989 году Эдита Пьеха пригласила Броневицкого в свой коллектив, где он работал до 1998 года. Весной 1997 года часть участников первого состава «Поющих гитар» решила восстановить ансамбль. В обновленной версии коллектива Броневицкий вновь стал бас-гитаристом и вокалистом, а также оставался самым возрастным участником группы.

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