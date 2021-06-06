Алена Яковлева легла под нож хирурга, чтобы исправить ошибки молодости

Алена Яковлева давно мечтала избавиться от асимметрии лица, которую заработала из-за неудачной инъекции филлера в губы. 20 лет назад актрисе под видом витаминов вкололи неизвестного происхождения препарат, который сделал одну часть лица абсолютно неподвижной. Неудачная косметологическая процедура могла поставить крест на карьере Яковлевой, рассказала артистка в эфире НТВ.

«Я сказала, что не хочу вот этого ужаса, и просто скорректировали мои природные губы», — рассказала актриса.

Дочь Юрия Яковлева долго искала пластического хирурга, который бы решился исправить ошибку молодости. Со слов актрисы театра и кино операция ей предстояла сложная, найти компетентного специалиста было непросто.

«Операция действительно очень сложная, никто из хирургов за нее долго не брался», — пояснила Яковлева.

На хирургических вмешательствах подготовка к юбилею не закончилась. Чтобы отметить свое 60-летие, знаменитая актриса пересмотрела свой рацион питания. За полгода Яковлева сильно похудела и добилась результата, которому могут позавидовать даже молодые девушки.

Алена Яковлева родилась 2 июня 1961 года в семье народного артиста СССР Юрия Яковлева и врача Киры Яковлевой. Родители назвали дочь Еленой, однако актриса была вынуждена сменить имя из-за путаницы со звездой фильма «Интердевочка».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алена Яковлева рассказала о последних днях жизни матери.