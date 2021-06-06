Алена Яковлева легла под нож хирурга, чтобы исправить ошибки молодости

|
Карина Исхакова
1 860

За месяц до своего 60-летнего юбилея актриса решилась на хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от асимметрии лица.

Алена Яковлева легла под нож хирурга, чтобы исправить ошибки молодости

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Алена Яковлева давно мечтала избавиться от асимметрии лица, которую заработала из-за неудачной инъекции филлера в губы. 20 лет назад актрисе под видом витаминов вкололи неизвестного происхождения препарат, который сделал одну часть лица абсолютно неподвижной. Неудачная косметологическая процедура могла поставить крест на карьере Яковлевой, рассказала артистка в эфире НТВ.

«Я сказала, что не хочу вот этого ужаса, и просто скорректировали мои природные губы», — рассказала актриса.

Дочь Юрия Яковлева долго искала пластического хирурга, который бы решился исправить ошибку молодости. Со слов актрисы театра и кино операция ей предстояла сложная, найти компетентного специалиста было непросто.

«Операция действительно очень сложная, никто из хирургов за нее долго не брался», — пояснила Яковлева.

На хирургических вмешательствах подготовка к юбилею не закончилась. Чтобы отметить свое 60-летие, знаменитая актриса пересмотрела свой рацион питания. За полгода Яковлева сильно похудела и добилась результата, которому могут позавидовать даже молодые девушки.

Алена Яковлева родилась 2 июня 1961 года в семье народного артиста СССР Юрия Яковлева и врача Киры Яковлевой. Родители назвали дочь Еленой, однако актриса была вынуждена сменить имя из-за путаницы со звездой фильма «Интердевочка».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алена Яковлева рассказала о последних днях жизни матери.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
72.93
-0.34 88.65
-0.10
Где встретить любовь в 2021 году разным знакам зодиака — интервью астроло...

Последние новости

17:59
Казьмина показала архивные фото с Аршавиным и детьми в свой день рождения
17:52
Члены партии «Единая Россия» примерят на себя роль социальных работников
17:47
Как научить ребенка грамотно распоряжаться деньгами — советы психолога
17:42
«Обоюдное решение»: Мельникова раскрыла подробности развода со Смольяниновым
17:42
«Перенервничали»: Какие досадные ошибки допускали на памятниках?
17:32
Сервису «Клипы ВКонтакте» исполнился год

Сейчас читают

Будущая королева или затворница: какая судьба уготована дочке Гарри и Меган Маркл?
Альбина Джанабаева впервые рассказала, как прошли ее роды
Настали темные времена: астропрогноз на неделю с 7 по 13 июня
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака