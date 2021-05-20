Актриса Алена Яковлева тяжело переживала утрату матери. Первой супруги народного артиста СССР Юрия Яковлева — Киры Андреевны — не стало в декабре 2020 года. 59-летняя звезда называла родительницу «необыкновенной женщиной» и признавалась, что после трагедии ее жизнь никогда не будет прежней. Впервые она решилась рассказать, какими были последние годы той, что воспитала и заставила поверить в себя.

Алена отметила, что всегда отличалась от мамы: и по темпераменту, и по отношению к жизни. Актриса была достаточно легкомысленной, брала от жизни все, что могла, и мало задумывалась о последствиях. Однако с возрастом поняла, что пора прислушаться к родственнице.

Яковлева рассказала, что Кира Андреевна всегда была серьезной, жесткой, но в то же время очень мудрой и открытой женщиной. Она верила в лучшее и помогала близким. Ее упорству, хладнокровию и закалке можно было только позавидовать. Однако незадолго до смерти пенсионерка стала излишне сентиментальной.

Ее внучка — известная актриса Мария Козакова. Когда девушка приезжала в гости домой или на дачу, Кира Яковлева едва ли не роняла слезы. Она очень скучала.

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И дочь, и внучка Киры Андреевны знали, что та тяжело больна. Со слов Алены, мама стала походить «на нежного, любящего ребенка». Дошло до того, что женщина начала называть матерью собственную наследницу.

«Я боролась за нее больше 25 лет. И вот — проиграла», — скорбела Яковлева.

Мария же до сих пор выкладывает в Instagram трогательные фото с бабушкой и признается ей в бесконечной любви.

«Она была личностью. Настоящей женщиной. Королевой. Так называли ее все, кто хоть немного знал. Для меня она была не только примером. Она была любимой, теплой, нежной бабушкой. Как же мне будет тебя не хватать», — пишет Козакова.

globallookpress.com / Natalya Loginova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Киры Яковлевой вышла замуж за мужчину старше себя на десять лет.