Предательство женщин и рецидив рака: личные драмы Владимира Левкина

Бывшему участнику группы «На-На» Владимиру Левкину 6 июня исполнилось 54 года. Через несколько лет после того, как закончился его контракт с культовым коллективом, музыкант тяжело заболел. Бывшие коллеги думали, что Левкин умрет от рака. Но судьба распорядилась иначе. Он пережил много неприятностей, дважды стал отцом и столько же раз победил онкологию.

Личная жизнь и онкология

Первая жена артиста — Марина Левкина — прожила с ним пять лет и подарила супругу наследницу Викторию. Брак распался, и Левкин влюбился вновь. Второй его избранницей стала девушка из подтанцовки «На-На» — Оксана Олешко. Семейное счастье омрачила тяжелая болезнь Владимира. Женщина не выдержала тягот, свалившихся на ее семью, и ушла от больного мужа к петербургскому бизнесмену.

А ведь возможно именно Бари Алибасов отчасти виноват в болезни артиста. В 1994 году продюсер отправил группу «На-На» на гастроли в Чернобыль. Бойз-бенд провел там три дня. Артисты фотографировались на месте печально известного четвертого энергоблока АЭС. Врачи говорят, эта поездка и могла спровоцировать рак.

«Бари Алибасов пришел с фотоаппаратом и сказал: «Можно я тебя сфотографирую с солистами посмертно? Ты сдохнешь, а мне нужен хороший сюжет», — рассказала однажды третья супруга Левкина, пишет Starhit.ru.

Владимира Левкина спасли девять сеансов химиотерапии, операция по пересадке костного мозга и новая любовь. Мужчина повстречал модель Алину Яровикову, с которой тоже жестоко поступил возлюбленный. Девушка пережила преждевременные роды, которые случились из-за депрессии на фоне предательства возлюбленного.

В итоге музыкант и телеведущая стали жить вместе. Левкин принял дочь Алины Соню, как свою. Но союзу не суждено было перерасти в брак. Яровикова и Левкин разошлись. От одиночества экс-музыканта спасла фанатка Марина Ичетовкина, которая еще в 11 лет по уши влюбилась в солиста «На-На». В итоге Марина и Владимир сыграли свадьбу. Избранница Левкина была на 15 лет младше его. В браке родилась дочь Ника.

Рецидив рака и жестокая генетика

Именно в момент беременности Ичетовкиной к Левкину вернулся рак. Супруга дежурила у кровати любимого. Врачи даже переживали, что женщина родит прямо в онкологическом отделении. Но все обошлось. Владимир сумел победить недуг.

В конце 2019 года старшую дочь Владимира Левкина экстренно госпитализировали. Две недели врачи обследовали 26-летнюю Викторию и в итоге поставили ей страшный диагноз — опухоль головного мозга третьей степени. Врачи удалили Виктории злокачественное образование. После операции девушка прошла несколько курсов химиотерапии. Из-за чего у нее стали выпадать волосы. В итоге дочери музыканта пришлось побриться налысо.

По признанию Левкиной, справиться с болезнью ей во многом помогла поддержка отца, который в свое время не утратил оптимизма в борьбе с раком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Левкин опроверг слова Алибасова о своих романах.