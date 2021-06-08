Предательство женщин и рецидив рака: личные драмы Владимира Левкина
Бывший участник группы «На-На» не только сам дважды перенес онкологию, но и помог дочери справиться с опухолью головного мозга.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Бывшему участнику группы «На-На» Владимиру Левкину 6 июня исполнилось 54 года. Через несколько лет после того, как закончился его контракт с культовым коллективом, музыкант тяжело заболел. Бывшие коллеги думали, что Левкин умрет от рака. Но судьба распорядилась иначе. Он пережил много неприятностей, дважды стал отцом и столько же раз победил онкологию.
Личная жизнь и онкология
Первая жена артиста — Марина Левкина — прожила с ним пять лет и подарила супругу наследницу Викторию. Брак распался, и Левкин влюбился вновь. Второй его избранницей стала девушка из подтанцовки «На-На» — Оксана Олешко. Семейное счастье омрачила тяжелая болезнь Владимира. Женщина не выдержала тягот, свалившихся на ее семью, и ушла от больного мужа к петербургскому бизнесмену.
А ведь возможно именно Бари Алибасов отчасти виноват в болезни артиста. В 1994 году продюсер отправил группу «На-На» на гастроли в Чернобыль. Бойз-бенд провел там три дня. Артисты фотографировались на месте печально известного четвертого энергоблока АЭС. Врачи говорят, эта поездка и могла спровоцировать рак.
«Бари Алибасов пришел с фотоаппаратом и сказал: «Можно я тебя сфотографирую с солистами посмертно? Ты сдохнешь, а мне нужен хороший сюжет», — рассказала однажды третья супруга Левкина, пишет Starhit.ru.
Владимира Левкина спасли девять сеансов химиотерапии, операция по пересадке костного мозга и новая любовь. Мужчина повстречал модель Алину Яровикову, с которой тоже жестоко поступил возлюбленный. Девушка пережила преждевременные роды, которые случились из-за депрессии на фоне предательства возлюбленного.
В итоге музыкант и телеведущая стали жить вместе. Левкин принял дочь Алины Соню, как свою. Но союзу не суждено было перерасти в брак. Яровикова и Левкин разошлись. От одиночества экс-музыканта спасла фанатка Марина Ичетовкина, которая еще в 11 лет по уши влюбилась в солиста «На-На». В итоге Марина и Владимир сыграли свадьбу. Избранница Левкина была на 15 лет младше его. В браке родилась дочь Ника.
Рецидив рака и жестокая генетика
Именно в момент беременности Ичетовкиной к Левкину вернулся рак. Супруга дежурила у кровати любимого. Врачи даже переживали, что женщина родит прямо в онкологическом отделении. Но все обошлось. Владимир сумел победить недуг.
В конце 2019 года старшую дочь Владимира Левкина экстренно госпитализировали. Две недели врачи обследовали 26-летнюю Викторию и в итоге поставили ей страшный диагноз — опухоль головного мозга третьей степени. Врачи удалили Виктории злокачественное образование. После операции девушка прошла несколько курсов химиотерапии. Из-за чего у нее стали выпадать волосы. В итоге дочери музыканта пришлось побриться налысо.
По признанию Левкиной, справиться с болезнью ей во многом помогла поддержка отца, который в свое время не утратил оптимизма в борьбе с раком.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Левкин опроверг слова Алибасова о своих романах.
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