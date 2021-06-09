Пожар в больнице Рязани мог начаться из-за возгорания аппарата ИВЛ

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Егор Измалкин
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Медсестры сами пытались потушить пламя в реанимационном отделении.

Пожар в больнице Рязани мог начаться из-за возгорания аппарата ИВЛ

Фото: 5-tv.ru

Причиной пожара в больнице имени Семашко в Рязани могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Сейчас изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание ИВЛ. Ему предшествовала вспышка», — сообщил он агентству.

Также стало известно, что медсестры больницы начали тушить пожар в реанимации с помощью огнетушителя до прибытия пожарных, из-за чего одна из них пострадала, получив 75% ожогов тела.

Пожар в больнице имени Семашко начался ночью в 9 июня. Возгорание произошло в реанимационном отделении, где находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. Сообщение о нем поступило на дежурный пульт в 03:36. В момент пришествия в реанимации находились 36 пациентов и десять человек медперсонала. В ликвидации огня и его последствий участвовали 60 человек. В 04:19 он был полностью ликвидирован. В результате пожара погибли три человека, пострадали восемь человек, в том числе медсестра.

Также стало известно, что все системы противопожарной защиты во время происшествия сработали. Нарушений пожарной безопасности не установлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа причина гибели пациентов при пожаре в больнице в Рязани.

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