Стали известны причины аварии на газопроводе в Пензенской области

Нарушение технологического процесса привело к взрыву на газопроводе под Пензой

Авария на магистральном газопроводе в Белинском районе Пензенской области произошла из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация об аварии поступила спасателям в 11:00 по московскому времени. Взрыв газопровода произошел в селе Волчково.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения, сотрудников полиции, бригаду скорой помощи, аварийные газовые службы и работников энергетических сетей.

По предварительной информации, в результате аварии никто не погиб и не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия задействовали 34 человека и 12 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на территории аэропорта Сочи произошел пожар. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, обломки БПЛА попали в одно из административных зданий воздушной гавани. Возгорание оперативно потушили, среди персонала пострадавших нет. Обломки беспилотников также упали по другим адресам. Была повреждена инфраструктура одного из отелей, а также несколько частных домов.

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