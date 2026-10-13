Стали известны причины аварии на газопроводе в Пензенской области
Для ликвидации последствий задействовали 34 человека и 12 единиц техники.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Нарушение технологического процесса привело к взрыву на газопроводе под Пензой
Авария на магистральном газопроводе в Белинском районе Пензенской области произошла из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Информация об аварии поступила спасателям в 11:00 по московскому времени. Взрыв газопровода произошел в селе Волчково.
На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения, сотрудников полиции, бригаду скорой помощи, аварийные газовые службы и работников энергетических сетей.
По предварительной информации, в результате аварии никто не погиб и не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия задействовали 34 человека и 12 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на территории аэропорта Сочи произошел пожар. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, обломки БПЛА попали в одно из административных зданий воздушной гавани. Возгорание оперативно потушили, среди персонала пострадавших нет. Обломки беспилотников также упали по другим адресам. Была повреждена инфраструктура одного из отелей, а также несколько частных домов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
90%
Нашли ошибку?