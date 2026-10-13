Стали известны причины аварии на газопроводе в Пензенской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Для ликвидации последствий задействовали 34 человека и 12 единиц техники.

Взрыв на газопроводе в Пензенской области: новости

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Нарушение технологического процесса привело к взрыву на газопроводе под Пензой

Авария на магистральном газопроводе в Белинском районе Пензенской области произошла из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация об аварии поступила спасателям в 11:00 по московскому времени. Взрыв газопровода произошел в селе Волчково.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения, сотрудников полиции, бригаду скорой помощи, аварийные газовые службы и работников энергетических сетей.

По предварительной информации, в результате аварии никто не погиб и не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия задействовали 34 человека и 12 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на территории аэропорта Сочи произошел пожар. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, обломки БПЛА попали в одно из административных зданий воздушной гавани. Возгорание оперативно потушили, среди персонала пострадавших нет. Обломки беспилотников также упали по другим адресам. Была повреждена инфраструктура одного из отелей, а также несколько частных домов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Стали известны причины аварии на газопроводе в Пензенской области

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