СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Луганске

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 14 0

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Атака на автобус в Луганске: возбуждено дело о теракте

Фото: © РИА Новости/ Константин Михальчевский

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Уголовное дело о террористическом акте возбудили после атаки боевиков Вооруженных сил Украины на автобус в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по факту атаки вооруженных формирований Украины на Луганскую Народную Республику возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники Следственного комитета. Специалисты собирают доказательства и устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к атаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский дрон ударили по автобусу и грузовому автомобилю в Луганске. В числе раненых три человека. Среди них — ребенок в тяжелом состоянии, которого срочно отвезли в больницу. Остальным пострадавшим тоже оказали необходимую медицинскую помощь.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре человека погибли и трое получили ранения за сутки в результате массированной атаки украинских беспилотников на ЛНР. Под огнем оказались 12 муниципалитетов республики.

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