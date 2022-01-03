Какое лучшее время года для каждого знака зодиака

Мария Евстигнеева
Мария Евстигнеева Мария Евстигнеева Журналист 85 667

Астролог назвала периоды, в которые представители зодиакального круга наиболее ярко чувствуют внутренние подъемы и более расположены к успеху.

Какое лучшее время года для каждого знака зодиака

Фото: Depositphotos / samot

Внутренний ресурс, приподнятое настроение и готовность к достижению своих целей каждым из нас ощущается по-разному. Астрологи полагают, что несмотря на жизненные обстоятельства, есть периоды, в которые мы наиболее склонны чувствовать себя на высоте. Звездные специалисты выделяют благополучные времена года по четырем астрологическим стихиям.

«Есть время года, благоприятное для нас в любых начинаниях и делах. Какое же время года наиболее для вас удачно, читайте в сегодняшнем гороскопе», — поделилась информацией астролог под ником astroprognostic в Instagram.

Стихия огня

Представители огненной стихии Лев, Овен, Стрелец чувствуют подъем сил и жажду жизни летом. Именно тогда, когда их покровительственная звезда — Солнце на пике своей активности. В это время года у них просыпается желание строить планы и добиваться поставленных целей.

Стихия земли

Девы, Тельцы и Козероги лучше всего себя ощущают в зимний период. Несмотря на снег и морозы, эти знаки зодиака именно тогда ощущают прилив сил и подъем настроения. Зимой эти люди наиболее готовы к совершению смелых поступков и принятию ответственных решений.

Стихия воздуха

Воздушные знаки зодиака: Водолей, Весы, Близнецы расцветают вместе с наступлением весны. Они буквально просыпаются от внутренней спячки. Когда день становиться длиннее, они чувствуют в себе силы на то, чтобы все успеть. Преображение природы положительно воздействует как на их физическое здоровье, так и на психологический настрой.

Стихия воды

Самое удачное время года для Раков, Рыб и Скорпионов — осень. Именно тогда они чувствуют особенное вдохновение и готовы вести активный образ жизни. Для представителей этих знаков зодиака осенние прелести в виде «бабьего лета», опавшей листвы и дождей — время для творчества и проявления себя.

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