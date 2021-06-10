На 69-м году жизни умерла депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу

На 69-м году жизни умерла депутат Госдумы и сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. О смерти политика сообщил ее коллега по партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной Думе», — написал он на своей странице в Facebook.

Неверов отметил ее высокий профессионализм и человеческие качества. По его словам Лариса Шойгу всегда была неравнодушна и стремилась помогать людям.