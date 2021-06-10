На 69-м году жизни умерла депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу

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Светлана Шевченко
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О смерти политика сообщил ее коллега по партии Сергей Неверов.

На 69-м году жизни умерла депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

На 69-м году жизни умерла депутат Госдумы и сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. О смерти политика сообщил ее коллега по партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной Думе», — написал он на своей странице в Facebook.

Неверов отметил ее высокий профессионализм и человеческие качества. По его словам Лариса Шойгу всегда была неравнодушна и стремилась помогать людям.

«Ее уход — большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», — подчеркнул парламентарий.

Facebook @sergey.i.neverov

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Тувинской автономной области. Окончила Томский мединститут и до конца 90-х работала врачом-психиатром. В 1998 года была назначена на пост замминистра здравоохранения Республики Тува. Также она возглавляла региональную судебно-психиатрическую комиссию. Занималась китайской медициной. Заслуженный врач России.
В Госдуме занимала должность заместителя председателя думского комитета по Регламенту и организации работы Государственной думы.

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