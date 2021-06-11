Как устроен прокат электросамокатов в России и других странах?

Электросамокаты стали одной из самых обсуждаемых тем месяца. Пешеходы часто ругают и выгоняют владельцев транспорта на проезжую часть, водители боятся опасных ситуаций на дороге и выгоняют их обратно на тротуар. Кажется, что самокатам есть место только в больших городах, где есть выделенные дорожки. 9 июня в Санкт-Петербурге перестали работать сервисы по аренде электросамокатов. Через день работу восстановили, самокаты вернулись на улицы города, но с новыми правилами. Как работает прокат электросамокатов в России и других странах, рассказывает 5-tv.ru.

Как появились электросамокаты?

«Отцами» электросамокатов считают электрические велосипеды. Патент на их изобретение зарегистрировали в 1895-м, и представили уже через год.

После велосипедов появился непосредственный предшественник электросамоката, мотосамокат, который назвали автопедом. Средство передвижения получило имя в честь американской компании Autoped. Сейчас автопед называют первым электросамокатом. Изобретение появилось в магазинах Нью-Йорка в 1915-м. По задумке производителя, владелец автопеда стоял на платформе с 10-дюймовыми шинами и управлял машиной, используя только руль. Для включения нужно было толкнуть его вперед, для выключения — оттянуть назад. Устройство стало популярным благодаря складному рулю — эту возможность ценят и сегодня.

Фото: globallookpress.com

На автопедах ездили звезда фильма «Касабланка» Хамфри Богарт и суфражистка Флоренс Норман. Чаще всего автопедами пользовались американские почтальоны и полицейские. Транспорт получил популярность у участников уличных банд. Автопед стоил всего 100 долларов, а еще на нем было удобно удирать от полицейских.

Такие клиенты бросили тень на репутацию компании, поэтому пресса писала об электросамокатах в негативном ключе: автопед называли «дьявольским транспортом». Компания Autoped производила электротранспорт до 1921-го: автопеды сняли с производства из-за низкой прибыли. Велосипед стоил дешевле самоката да еще и был оснащен сиденьем.

Компании по производству электротранспорта пытались возобновить производство автопедов, но они не пользовались популярностью. В 1986-м этот вид электротранспорта получил второе дыхание: компания Go-Ped выпустила самокаты на газу.

Почему электросамокаты так популярны?

Самокаты привычного нам вида появились в конце 2010-х. Арендой электросамокатов занимался сервис Bird. Самокаты этой компании распространены в Германии, Испании, Италии, Норвегии и США. В Штатах у Bird появился главный конкурент, компания Lime. Сегодня Lime работает во многих странах Европы. Основным преимуществом самокатов называли низкую стоимость аренды: 1 доллар за прокат + 15 центов за минуту проезда.

Фото: globallookpress.com © Victor Lisitsyn

В России главные кикшеринговые компании (так называют компании по аренде самокатов) — Whoosh. Molnia, URENT, Eleven. Они работают по аналогичному принципу. Для регистрации необходимо скачать приложение на смартфон, где есть карта города с доступными для аренды самокатами.

В отличие от арендуемых велосипедов, у самокатов нет определенной станции, где их необходимо оставить на подзарядку. Основатель сервиса кикшеринга Whoosh Дмитрий Чуйко рассказал YouTube-проекту «Редакция», с чем это связано.

Дмитрий Чуйко

Основатель сервиса кикшеринга Whoosh — Мы пытаемся достигнуть насыщения, чтобы где вы ни находились, в ста метрах от вас был самокат. Только тогда экономика работает, тогда это можно воспринимать как транспорт.

Специалист по транспортному планированию Алексей Радченко уверен, что популярность самокатов возросла в России и всех странах благодаря тому, что в отличие от велосипеда, на самокате легче научиться ездить.

В идеале самокаты необходимо оставлять на специальных станциях. Но и владельцы сервисов аренды, и пользователи понимают, как это неудобно — чтобы организовать по городу станции, где будет возможность заряжать самокаты, требуется вложить в сервис большие деньги. В США и Европе проблему решают так: сотрудники сервисов аренды вечером ездят по городу и собирают электросамокаты.

Михаил Федюкович

Варшава, Польша — В Польше нет фирм, которые их обслуживали, нет какого-то ангара. Из этого сделали отличный бизнес: некоторые покупали маленькие бусики и вечерами, после шести, собирали самокаты, у которых было меньше 30% заряда, после девяти — те, у которых меньше 50%. Заряжали у себя в гаражах и получали деньги от компаний. Вечером начиналась гонка за возможность заработать.

В США любители заработать заряжали электросамокаты в гаражах. Студенты из Германии открыли бизнес в комнатах общежитий. Так как предприимчивые молодые люди платят за электроэнергию фиксированную цену, они не тратят собственные средства на обслуживание.

Как прокат электросамокатов работают в других странах?

Когда автопеды, предшественники электросамокатов, только появились, правил дорожного движения для них не было. В XXI веке во многих странах Европы появились велодорожки, но с электросамокатами все еще есть пробелы.

Михаил Федюкович живет в Польше несколько лет. Он переехал в Варшаву, когда электросамокатов там еще не было. Первый раз Михаил покатался на электросамокате в России, но это была какая-то частная компания. В то же время электросамокаты появились в Польше, и через год сервисы проката самокатов стали популярны по всему миру.

Михаил Федюкович

Варшава, Польша — Сразу появилась проблема: электросамокат — это средний вид транспорта, который не отнести ни к велосипедам, ни к машинам, ни к мотороллерам. Но тогда проблема касалась трех-четырех городов, с популярностью электросамокатов это разрослось. В Варшаве было много кикшеринговых компаний. Сейчас фирм пять-шесть: некоторые не пережили пандемию. Ездить на электросамокатах можно только для удовольствия: дешевле и быстрее доехать до пункта назначения на машине.

Самая популярная фирма — Lime, но в Польше много кикшеринговых компаний, и у всех разные характеристики. Чьи-то электросамокаты разгоняются до 27 километров в час, чьи-то — до 25, самые безопасные — до 20.

По словам Михаила, когда электросамокаты появились, езду на них никак не контролировали. Были неприятные ситуации: велосипедисты были недовольны самокатчиками, потому что они занимали велодорожки, пешеходы были недовольны, потому что самокатчики ездили по улицам.

С 1 мая в Варшаве утвердили правила, по которым нельзя разгоняться больше 20 километров в час. Но далеко не на всех самокатах есть экран, где отображается скорость. Любители электросамокатов говорят, что правила непонятные: сейчас можно ездить по дороге, предназначенной для машин, только если это внутренний двор дома, и нельзя передвигаться по автостраде. Если есть велодорожка, необходимо передвигаться по ней. Если нет велодорожки, необходимо ехать по пешеходной улице со скоростью пешехода. Что это за скорость пешехода, как это должно выглядеть? Правила только приняли, но к ним есть много вопросов.

Фото: globallookpress.com © Frank May

Марина Макарова, которая живет в Бремене, Германия, рассказала, что в стране давно планировали регулировать передвижения на электросамокатах, но приняли правила совсем недавно, в июне 2019-го. В дорожном движении их можно использовать при условии, что они развивают скорость до 20 километров в час и имеют разрешение на движение по дороге.

Марина Макарова

Бремен, Германия — Ездить можно только по велосипедным дорожкам. Запрещено ездить по тротуарам, в пешеходных зонах и по дороге против направления движения. То есть электросамокаты приравнены, скорее, к велосипеду.

Есть система штрафов за нарушения правил дорожного движения. Можно ездить с 14 лет, нельзя развивать скорость больше 20 километров в час.В Бремене велодорожек очень много. Они везде, потому что большая часть людей передвигается на велосипедах. Здесь даже есть светофоры для велосипедов (они же для самокатов). Но по ощущениям, люди не особо следуют правилам, потому что самокаты для проката иногда просто лежат на дороге.

В немецком городе Швейнфурте ситуация похожая. Если случится авария, виновнику выпишут штраф. Затраты оплатит страховка, которая есть у каждого, кто легально находится на территории Германии.

Эльвира Патракеева, которая живет в Равенне, Италия, поделилась, что в стране больше популярны велосипеды. Они есть почти в каждой семье. Самокаты появились в прошлом году, сейчас они набирают популярность. Вид транспорта популярен среди молодежи: часто на электросамокате ездят двое. На велосипеде кататься вдвоем труднее.

Эльвира Патракеева

Равенна, Италия —Люди начали все чаще покупать личные самокаты, потому что с ними можно передвигаться, складывать при входе в поезд — особенно удобно передвигаться вместе с электросамокатом, если ты живешь в одном городе, а работаешь в другом.

Я не арендую самокаты, потому что мне немного страшно: правила использования шлемов носят рекомендательный характер, никто их не выполняет. Самокатчики ездят везде: по велосипедным дорожкам, по тротуарам, самокатчики имеют право выезжать на дорогу — особенно в маленьких городах, где нет места для велодорожек. Иногда они ездят на бешеной скорости, поэтому водители жалуются, что те создают опасные ситуации на дорогах. В отличие от велосипедистов, которые ведут себя аккуратно на проезжей части и носят шлемы.

В столице Японии, Токио, жители редко пользуются велодорожками из-за того, что узкие велодорожки расположены на территории проезжей части. Велосипедисты и электросамокатчики вынуждены ездить на опасном расстоянии с машинами. Любители компактного транспорта не выезжают на проезжую часть и теснят пешеходов.

В Китае — неназванной родине электросамокатов, потому что большинство устройств собираются именно там, — водителей мобильного транспорта больше, чем обычных пешеходов. Жители ездят на мопедах и арендованных велосипедах. Год назад электросамокаты набрали популярность в крупных городах Китая. Правила пользования электросамокатами начали вводить недавно: на устройствах запрещено ездить по автодорогам и тротуарам. Для электро­самокатов прокладывают отдельные дорожки.

Татьяна Корнилова, которая живет в Нью-Мексико, США, рассказала, что правила пользования указаны в приложении по аренде самоката.

Татьяна Корнилова

Нью-Мексико, США — На станциях есть шлемы, которые регулярно дезинфицируют. В штате Денвер кататься разрешено только по велодорожкам, которых там очень много. Когда мы ехали не по велодорожке, несколько жителей сказали нам: «Почему вы едете не по велодорожке?» Штат Нью-Мексико, где я живу сейчас, меньше — людей меньше, шанс сбить человека меньше, но и самокаты появились недавно. По моим наблюдениям, люди действительно катаются по велодорожкам, мало кто катается по проезжей части. Велодорожки — это часть дороги, но проезжая часть в США широкая, поэтому нет никакого дискомфорта, места ездить достаточно.

В 2019-м приняли изменения в дорожный кодекс Франции. В документе появилась категория «Моторизо­ванное личное транс­портное средство». Водитель должен быть старше 12 лет, запрещено движение по тротуару. По автомобильным дорогам можно ездить со скоростью до 20 километров в час.

Фото: globallookpress.com © Christian Böhmer

Как регулируют электросамокаты в России?

В стране пока не приняты поправки в правила дорожного движения об электросамокатах. По данным auto.ru, проект разработали еще в прошлом году. Новую категорию планировали назвать «Средства индивидуальной мобильности», или СИМ. Туда относились электросамокаты и скутеры, скейтборды и ролики. Поправки раскритиковали, потому что в одной категории были как средства транспорта, развивающие скорость автомобиля (некоторые личные электросамокаты могут развить скорость до 80 километров в час), так и те, что двигаются со скоростью чуть больше пешеходной. Правовой статус нововведения так и не получили.

8 июня 2021-го Министерство транспорта предложило внести поправки в ПДД. По версии Минтранса, необходимо ограничить допустимую скорость самокатов на тротуарах до 20 километров в час, запретить на пешеходных улицах использовать самокаты тяжелее 35 килограммов и ввести дорожные знаки, ограничивающие передвижение на электросамокате.

9 июня Следственный комитет РФ призвал ведомства ускорить разработку правил использования электросамокатов. Как раз в день, когда с улиц Санкт-Петербурга самокаты пропали, а приложения аренды перестали работать. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга объяснили это проблемой компаний и пояснили, что выставлять самокаты на улицы или нет — решение владельцев кикшеринга.

10 июня, после исчезновения, самокаты вернулись на улицы города. Теперь в приложениях аренды появились правила езды. На карте города отмечены участки, где на электросамокатах кататься нельзя. Помечены улицы, где скорость езды ограничена 15 километрами в час.

Так выглядит карта приложения Whoosh в Санкт-Петербурге. Фото: 5-tv.ru

Похоже, что между Правительством Санкт-Петербурга и кикшеринговыми компаниями установлено перемирие, но отсутствие правил дорожного движения для электросамокатов — все еще острый вопрос. Информация в приложении о «запретных зонах» и допустимых скоростях — первый шаг к мирному сосуществованию пешеходов и любителей мобильного транспорта.