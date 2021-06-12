Лидер сборной Дании потерял сознание в игре с Финляндией на Евро-2020

Лидер сборной Дании, полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание в игре с Финляндией на чемпионате Европы. В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно, как спортсмен резко падает на поле. Сейчас ему делают непрямой массаж сердца.

Матч чемпионата Европы между Данией и Финляндией остановлен после инцидента.