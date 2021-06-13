«Дальше будет страх и распущенность»: Боярский о поражении сборной РФ на Евро-2020
Россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3. Неужели такой итог можно было предсказать?
Фото: www.globallookpress.com / Igor Russak
Народный артист РСФСР Михаил Боярский раздавлен поражением сборной страны на Евро-2020. Пропустить три мяча от бельгийцев и не забить ни одного — это полный «нокаут», считает актер. Он искренне любит футбол и всегда болел за россиян. Но оптимизма некоторых относительно победы соотечественников в нынешнем чемпионате уже не разделяет.
Известный актер призвал граждан не судить строго игроков сборной РФ. Он отметил, что их проигрыш был закономерным. Во-первых, потому что команда Бельгии — действительно сильный соперник. Во-вторых, россиянам просто не хватает навыков.
«Поля, гостеприимство — это мы можем, а вот играть еще не научились. После ошибки Андрея Семенова распустились. Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли. Хотя ребята бились, болельщики старались поддержать команду, но факты — это вещь упрямая, „не могем!“» — заявил Боярский в интервью ТАСС.
Михаил Сергеевич отметил, что разгромный счет — 0:3 в пользу бельгийцев — аукнется большим стрессом для россиян на ближайших матчах. 16 июня им предстоит играть с финнами, а 21 июня — с датчанами. Хватит ли им времени, чтобы восстановиться и собраться с мыслями — большой вопрос.
«Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды — дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь», — подвел итоги стартового матча соотечественников Боярский.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов объяснил разгромное поражение подопечных.
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