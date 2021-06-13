Черчесов о проигрыше сборной РФ на Евро-2020: «Порцию критики мы заслужили»

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Виктория Андреева
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Футболист Дмитрий Баринов извинился перед россиянами за досадное поражение.

Черчесов о проигрыше сборной РФ на Евро-2020: «Порцию критики мы заслужили»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение подопечных в матче с Бельгией. Соперники забили нашим соотечественникам три мяча — последним не удалось даже открыть счет. Однако ничего критичного в ситуации специалист не видит. Он констатирует: ошибки были, но надежда на переход на следующий этап все же есть.

«То, что мы порцию критики получим, это абсолютно заслужено», — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Главный тренер сборной РФ признался, что очень расстроен итогами игры в Петербурге. Он уточнил, что болезненно воспринял не промах, а «момент самого расстройства».

«Сегодня было сражение, которое непросто было выиграть. Но бельгийцам мы помогли. Да, гол пропускать обидно, но нужно играть дальше. В моей команде должен быть характер», — отметил Станислав Черчесов.

Он добавил, что после стартового матча не стал устраивать подопечным «разнос», но «высказал свое недовольство». Тренер не стал объяснить, почему выпустил на поле того или иного игрока, но уточнил, что поведение некоторых в разгар игры его сильно удивило. Речь шла, в частности, об ошибках травмированного Дмитрия Баринова.

«Почему играл Баринов? Это я вам потом расскажу. Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал. Есть команда, которая должна выполнять установку на поле. Физическая готовность хорошая, но такие индивидуальные ошибки на таком уровне нельзя допускать», — сказал Черчесов.

Несмотря на обидное поражение он надеется, что подопечные еще долго продержатся на Евро-2020. Станислав Черчесов подчеркнул, что стартовый матч совершенно ничего не решает. Тренер сборной уверен: на встрече с финнами 16 июня россияне просто обязаны одержать победу.

«Будем делать все, чтобы выиграть», — цитирует Черчесова «Спорт Экспресс».

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Между тем, травмированный Дмитрий Баринов извинился перед гражданами страны за разгромное поражение. Он отметил, что искренне не понимает, как такое могло произойти.

«Мы извиняемся перед болельщиками за такой результат. Каждый матч важен. Не знаю, подсели мы или нет, вроде физически готовы, все нормально», — подвел итог игрок сборной.

Помимо матча с финнами, российским футболистам вскоре придется сыграть и с датчанами. Эта встреча запланирована на 21 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на поражение российской сборной по футболу на Евро-2020 отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.

Тема:
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