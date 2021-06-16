Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Женевы. На кадрах видно, что кортеж российского лидера традиционно состоит из отечественных Aurus, которые ожидают его сразу же у трапа.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент США Джо Байден прилетел на саммит накануне и поселился в отеле InterContinental. Встреча лидеров двух стран запланирована на вилле «Ла Гранж». Известно, что совместной пресс-конференции пока не планируется, как и беседы тет-а-тет. Хотя, как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, отрицать ничего нельзя.