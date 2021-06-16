Самолет Владимира Путина приземлился в Женеве — видео

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Светлана Шевченко
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До исторического саммита Россия-США остаются считанные минуты.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021

Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Женевы. На кадрах видно, что кортеж российского лидера традиционно состоит из отечественных Aurus, которые ожидают его сразу же у трапа.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент США Джо Байден прилетел на саммит накануне и поселился в отеле InterContinental. Встреча лидеров двух стран запланирована на вилле «Ла Гранж». Известно, что совместной пресс-конференции пока не планируется, как и беседы тет-а-тет. Хотя, как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, отрицать ничего нельзя.

 

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