Самолет Владимира Путина приземлился в Женеве — видео
До исторического саммита Россия-США остаются считанные минуты.
Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Женевы. На кадрах видно, что кортеж российского лидера традиционно состоит из отечественных Aurus, которые ожидают его сразу же у трапа.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент США Джо Байден прилетел на саммит накануне и поселился в отеле InterContinental. Встреча лидеров двух стран запланирована на вилле «Ла Гранж». Известно, что совместной пресс-конференции пока не планируется, как и беседы тет-а-тет. Хотя, как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, отрицать ничего нельзя.
- 16 июн
- Песков рассказал, стоит ли ожидать коммюнике по итогам саммита
- 16 июн
- Президент Швейцарии лично встретил Путина на крыльце виллы «Ла Гранж» — видео
- 16 июн
- «Саммит не станет точкой отсчета»: Песков о продлении договора СНВ-3
- 16 июн
- На чьем поле мяч? Реакция прессы на предстоящую встречу Путина и Байдена
- 16 июн
- Путин вылетел в Женеву на саммит с Байденом
- 16 июн
- «Уплотнить повестку в 5 часов тяжело»: сколько продлится саммит Путина и Байдена
- 16 июн
- Песков призвал срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями
- 16 июн
- Пора «разобрать завалы»: Песков рассказал о темах встречи Путина и Байдена
- 16 июн
- Судьбоносный InterContinental: как отель в Женеве тесно связан с Россией и США
- 16 июн
- Боррель представил новую стратегию ЕС в отношении России
Читайте также
35%
0.15 87.21
-0.12
Нашли ошибку?