Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении Китая к России

Президент США Байден: я сказал Путину в Женеве, что КНР не очень уважает Россию
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Единственная встреча американского президента с коллегой из РФ состоялась в 2021 году на саммите в Женеве.
Президент США Джо Байден вспомнил, как обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным отношения Пекина к Москве, во время выступления в Мериленде, которое транслировалось на YouTube. По словам американского лидера, диалог состоялся в 2021 году на саммите в Женеве, политики говорили о стратегической стабильности. Президент РФ якобы заявил, что с «неохотой» касается этой темы, так как Штаты ждут привлечения к переговорам Китая при содействии России.
«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай… У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — сказал Байден.
Американский президент, по собственным словам, не спрашивал российского коллегу ни о чем, кроме самой России. Закончив мысль, он приступил к традиционной части о величии США как страны возможностей, но голос дрогнул. Уставший Байден потерял голос и с трудом завершил речь. А потом потратил еще некоторое время, чтобы понять, где находится выход со сцены.
Несмотря на то что Джо Байден самый старый в истории Штатов президент, за свою карьеру он только раз встречался с Владимиром Путиным. На вилле Ла Гранж в Женеве политики решили начать консультации по стратегической безопасности, обсудили кибербезопасность и возвращение дипломатов в посольства и недопустимость ядерной войны. Каждый озвучил свои позиции.
После переговоров Байден заявлял, что не дал Путину запрошенных гарантий об отказе Украине во вступлении в НАТО. Год назад президент США говорил, что во время саммита в Женеве у него с российским лидером была «нормальная дискуссия», а потом поведение оппонента якобы изменилось, и требования в отношении Киева значительно ужесточились.
Ранее 5-tv.ru сообщал о назначении Джо Байденом спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины.
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