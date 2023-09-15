Байден вспомнил сказанные Путину слова о неуважении Китая к России

Единственная встреча американского президента с коллегой из РФ состоялась в 2021 году на саммите в Женеве.

Президент США Джо Байден вспомнил, как обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным отношения Пекина к Москве, во время выступления в Мериленде, которое транслировалось на YouTube. По словам американского лидера, диалог состоялся в 2021 году на саммите в Женеве, политики говорили о стратегической стабильности. Президент РФ якобы заявил, что с «неохотой» касается этой темы, так как Штаты ждут привлечения к переговорам Китая при содействии России.

«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай… У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — сказал Байден.

Американский президент, по собственным словам, не спрашивал российского коллегу ни о чем, кроме самой России. Закончив мысль, он приступил к традиционной части о величии США как страны возможностей, но голос дрогнул. Уставший Байден потерял голос и с трудом завершил речь. А потом потратил еще некоторое время, чтобы понять, где находится выход со сцены.

Несмотря на то что Джо Байден самый старый в истории Штатов президент, за свою карьеру он только раз встречался с Владимиром Путиным. На вилле Ла Гранж в Женеве политики решили начать консультации по стратегической безопасности, обсудили кибербезопасность и возвращение дипломатов в посольства и недопустимость ядерной войны. Каждый озвучил свои позиции.

После переговоров Байден заявлял, что не дал Путину запрошенных гарантий об отказе Украине во вступлении в НАТО. Год назад президент США говорил, что во время саммита в Женеве у него с российским лидером была «нормальная дискуссия», а потом поведение оппонента якобы изменилось, и требования в отношении Киева значительно ужесточились.

Ранее 5-tv.ru сообщал о назначении Джо Байденом спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины.