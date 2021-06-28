Алые паруса — 2021: как это было

Лавров упрекнул Запад в политике двойных стандартов после саммита в Женеве

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Георгий Иванов
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По мнению министра, последние высказывания из Белого дома, не соответствуют той позиции, которую демонстрировал Вашингтон во время двусторонних переговоров.

Лавров упрекнул Запад в политике двойных стандартов после саммита в Женеве

Фото: Алексей Филиппов/POOL/ТАСС

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021

Страны Запада, принимая решения, руководствуются исключительно личными интересами, и в погоне за геополитической выгодой готовы перекраивать международные законы и договоренности, о нерушимости которых они говорили только вчера. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованной на сайте ведомства.

«Порядок, основанный на правилах» — воплощение двойных стандартов. Когда выгодно — абсолютным «правилом» признается право народов на самоопределение. Когда же принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада — как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма в пользу единой судьбы с Россией — про него забывают и гневно осуждают свободный выбор людей, наказывают их санкциями», — говорится в материале.

Сергей Лавров также подчеркнул, что очередным проявлением подобной нравственной нечистоплотности явились недавние заявления Белого дома, которые идут вразрез с недавними договоренностями, достигнутыми в результате переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Сразу по завершении переговоров официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки: мол, мы Москве „указали, четко предупредили, обозначили требования“. Причем все эти „предупреждения“ стали сопровождаться угрозами: если Москва „в течение нескольких месяцев“ не примет изложенные ей в Женеве „правила игры“, то будет подвержена новому давлению. Сразу после переговоров Путина и Байдена лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось. Более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой», — указал министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕС отвергли предложение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона провести встречу лидеров Евросоюза с участием Владимира Путина. Порядка десяти стран выступили против данной инициативы.

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021
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