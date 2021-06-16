Позитивное начало: Путин обменялся с Байденом шуткой перед началом саммита

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обменялись шуткой перед саммитом в Женеве. Журналистам объявили, что переговоры начнутся в узком кругу и попросили всех удалиться. В этот самый момент глава России что-то сказал зарубежному коллеге, и оба рассмеялись.

Также перед началом серьезной беседы Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться лично.

«Всегда лучше встречаться лицом к лицу», — отметил Джо Байден.

Российский лидер выразил надежду на то, что саммит будет крайне продуктивным. Этого же президентам РФ и США перед началом переговоров пожелал швейцарский президент Ги Пармелен.

Встреча глав двух сверхдержав проходит на исторической вилле La Grange в Женеве. Для переговоров выделили особую комнату — библиотеку, где царит максимально комфортная, спокойная атмосфера. На столике между Путиным и Байденом поставили скромный букет из белых цветов. Это — символ сдержанности и нейтралитета, объяснили швейцарские организаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько продлится саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и какие темы обсудят стороны.